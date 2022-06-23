انت الان تتابع خبر عاجل- الهيئة العامة للمساحة توفر 25 الوظائف الخالية للفنيين- وهذه شروط وكيفية التقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وفرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مجموعة من الوظائف الخالية داخل ديوان عام الهيئة ومديريات الهيئة بعدد من المحافظات.
وأعلنت الهيئة عن حاجتها إلي 25 فني خدمات مساحية للعمل في نظاق محافظات القاهرة الكبرى، دمياط، الإسكندرية، الغربية، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعلية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر (الغردقة)، قنا، والأقصر.
شروط التقديم في هذه الوظائف
1- خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات
2- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام
3- أن يكون حاصل على مؤهل فني مساحة متوسط / فوق المتوسط.
4- أن يكون من المقيمين فعلياً بالمحافظة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.
الأوراق اللازمة للتقديم :
2- صورة بطاقة الرقم القومي وسارية (وجهين)
3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للهيئة المصرية العامة للمساحة
4- صورة المؤهل الدراسي
5- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور فقط
6- السيرة الذاتية للمتقدم موضحاً بها البيانات الشخصية ورقم المحمول والخبرات السابقة والدورات الحاصل عليها والمهارات والوظائف السابقة إن وجدت
المهام المطلوبة في هذه الوظائف:
1-تنفيذ جميع التعليمات المصلحية وكذا المنشورات المالية والفنية التي تصدرها الإدارة الفنية بالمناطق
2- يقوم بجميع الأعمال المساحية التي تسند إليه
3- الحفاظ على جميع المراجع والخرائط والأجهزة
4- تحمل المسؤلية الفنية للأعمال التي يقوم بها في الطبيعة والمكتب قانونياً
5- يخضع للرئيس المباشر له في العمل وعرض الموضوعات عليه
6- مراعاة التسلسل القيادي
كيفية التقديم :
إرسال الطلب برسم السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الهيئة المصرية العامة للمساحة بالدور الثالث
بالعنوان 1 شارع عبد السلام عارف – الجيزة – أمام مديرية أمن الجيزة (سابقاً) الدقي
ص.ب 63 الأورمان . الجيزة الرقم البريدي 12612