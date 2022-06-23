انت الان تتابع خبر عاجل- الهيئة العامة للمساحة توفر 25 الوظائف الخالية للفنيين- وهذه شروط وكيفية التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مجموعة من الوظائف الخالية داخل ديوان عام الهيئة ومديريات الهيئة بعدد من المحافظات.

وأعلنت الهيئة عن حاجتها إلي 25 فني خدمات مساحية للعمل في نظاق محافظات القاهرة الكبرى، دمياط، الإسكندرية، الغربية، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعلية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر (الغردقة)، قنا، والأقصر.

1- خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات

2- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

3- أن يكون حاصل على مؤهل فني مساحة متوسط / فوق المتوسط.

4- أن يكون من المقيمين فعلياً بالمحافظة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

الأوراق اللازمة للتقديم :