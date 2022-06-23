انت الان تتابع خبر سبب وفاة ملكة جمال البرازيل جليسي كوريا .. تفاصيل مؤلمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام برازيلية، عن وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة لعام 2018 "جليسي كوريا" عن عمرٍ يناهز 27 عاماً بسبب نزيف حاد ونوبة قلبية بعد عملية روتينية في اللوزتين، في عيادة خاصة.

عانت "كوريا"، من ماكاي، جنوب شرق البرازيل، من نزيف حاد ونوبة قلبية بعد عملية استئصال اللوزتين، والتي تضمنت استئصال اللوزتين جراحياً، حيث تُركت في غيبوبة لمدة شهرين بعد السكتة القلبية في إبريل.

وقال كاهن العائلة "ليديان ألفيس أوليفيرا": "خضعت جليسي لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف. ذهبت إلى مستشفى Unimed وتعرضت لسكتة قلبية ومنذ ذلك الحين ظلت في غيبوبة، بدون أي نشاط عصبي". ويعتقد أقاربها أنه كان هناك سوء ممارسة طبية أثناء العملية.

هذا وقد تم إرسال جثتها إلى معهد الطب الشرعي لماكا لتشريح الجثة، ثم تم دفنها في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

تُوِّجَت "كوريا" بلقب ملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل عام 2018. كانت أيضاً رائدة أعمال تخصصت في العلاج بالليزر والماكياج الدائم، حيث يتم إعطاء العملاء وشوماً تجميلية لإضفاء مظهر الماكياج.

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة ملكة جمال البرازيل الشابة جليسي كوريا، حيث تساءل البعض حول مدى دقة مثل هذه العمليات الجراحية في الوقت الراهن.