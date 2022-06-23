الحل الجبار.. وداعا لرطوبة وعفن الحوائط بطريقة سهله وغير مكلفة وبدون مواد ضارة ... جربيها فورا!

قل وداعًا للرطوبة والعفن على الجدران بطريقة بسيطة ورخيصة

بامكانك استخدام أحد هذه العلاجات للتخلص من الرطوبة والتعفن على الجدران. بديلاً من ذلك ، يمكن استخدام جميع الطرق بالتبادل.

1. أغلق الفتحة التي يتدفق من خلالها الماء.

يجب إغلاق المنافذ التي يمكن أن تسرب المياه إلى المنزل أو الغرفة حتى لا تسبب مشاكل تعفن الجدران.

يمكنك اتباع هذه الطريقة باستخدام إسفنجة غسيل الأطباق بالصابون السائل وتنظيف المناطق المتعفنة من الجدار.

ثم اشطف الأجزاء التي تم تنظيفها حديثًا. هذه الطريقة مناسبة للعفن الرطب الذي يسهل إزالته وتنظيفه.

في حالة العفن الجاف ، من الضروري اتباع استخدام مزيل البقع السوداء المتوفر في المنظفات الجافة وورش الإصلاح ، حيث سيتطور العفن فور قتل البكتيريا.

2. استخدام وصفة صودا الخبز

أحضر الكثير من صودا الخبز مع كمية مناسبة من الماء الدافئ واخلطهم جيدًا. انقع قطعة قماش مبللة أو قطعة إسفنج نظيفة في الخليط لتنظيف البقع المتعفنة على الجدران التي تضررت من الرطوبة. تحتوي صودا الخبز على مواد سامة فعالة وهي فعالة جدًا في قتل البكتيريا والبكتيريا والعفن على الجدران. بعد اكتمال التنظيف ، لا تشطف الجدران بالماء العذب. سيؤدي ذلك إلى زيادة تعفن الجدار مرة أخرى.

3. تهوية جيدة للغرفة

تتم هذه الطريقة في المنزل باستخدام مروحة ثابتة وهي أفضل طريقة للتخلص من العفن والرطوبة على الجدران.

أو عن طريق فتح مخرج يسمح لأشعة الشمس بدخول كل ركن من أركان الغرفة أو المنزل.

نصائح لتجنب العفن والجدران

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في منع تكون العفن على الحائط والجدار:

العمل على سطح عازل للحرارة حيث يساهم بشكل كبير في حماية الجدران والجدران من نفاذ الماء.

تأكد من استخدام طلاء جدران عالي الجودة.

يستخدم الكلور كمطهر ومطهر حيث يوجد العفن لإزالة الفيروسات والبكتيريا.