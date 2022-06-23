شوف عروض العثيم اقوي التخفيضات الهائلة على المنتجات واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية اغتنم الفرصة

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نقدم لكم اليوم أبرز تخفيضات وعروض العثيم الأسبوعية لشهر يونيو الجاري لعام 2022م، تعد مجموعة عبد الله العثيم هي واحدة من أضخم وأشهر المؤسسات في المملكة العربية السعودية، وتعمل جميع فروع هايبر العثيم في توفير كل الاحتياجات التي قد يحتاج إليها الفرد في منزله وعند تجهيز المنزل للفتيات المقبلة على الزواج وجميع احتياجات المطبخ والأجهزة المنزلية والكهربائية والهواتف المحمولة، كل ذلك متوفر في هايبر العثيم بأسعار مناسبة وبتخفيضات مميزة. تخفيضات وعروض العثيم الأسبوعية جبنة رومي وزن 250جرام سعرها انخفض من 24.95 ريال سعودي إلى 21.95 ريال سعودي.

حليب هالي خالي الدسم سعره انخفض من 16 ونصف ريال سعودي إلى 14.95 ريال سعودي.

زجاجة فيبا وزن 4لتر مع زجاجة وزن 2لتر سعرها وصل إلى 65.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

لبن بالهنا وزن 450 جرام سعر الكيس 5.75 ريال سعودي بعد أن كان 6.45 ريال سعودي.

كيس فرات فراخ بانيه وصل سعره من 44.45 ريال سعودي إلى 37.95 ريال سعودي.

جبن رومي وزن 250 جرام وصل من 24.95 ريال سعودي إلى 21.95 ريال سعودي.

لانشون حلواني قشطة فراخ سعر الكيس 59.95 ريال سعودي إلى 42.95 ريال سعودي.

اللحيمي ريتش صدور رومي سعر وزن 250 جرام وصل من 49.95 ريال سعودي إلى 42.95 ريال سعودي.

حلواني الحبش سعر وزن 250 جرام انخفض من 64.95 ريال سعودي إلى 59.95 ريال سعودي.

المتحدة بسطرمة بلدي مقشر سعر الكمية وزن 250 جرام وصل من 74.95 ريال سعودي إلى 59.95 ريال سعودي.

ديك فريكو فلمنك جودة وزن 250 جرام سعره وصل من 49.95 ريال سعودي إلى 39.95 ريال سعودي. عروض العثيم على منتجات اللحوم والدواجن كيلو لحم مفروم سعره وصل إلى 114.95 ريال سعودي.

ريش – فخذ لحم ضاني وصل سعره من 199.95 ريال سعودي إلى 189.95 ريال سعودي.

كتف – رقبة لحم ضاني سعرها 184.95 ريال سعودي بدلًا من 194.95 ريال سعودي.

كباب حلة كندوز سعر الكيلو انخفض من 184.95 ريال سعودي إلى 169.95 ريال سعودي.

مكعبات كندوز سعر الكيلو انخفض من سعر 184.95 ريال سعودي إلى 164.95 ريال سعودي.

بط العابد طازج وصل سعره من 55.95 ريال سعودي إلى 49.95 ريال سعودي.

ورك رومي طازج سعره وصل من 65.95 ريال سعودي إلى 57.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم اقوي التخفيضات الهائلة على المنتجات واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية اغتنم الفرصة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اقوي التخفيضات الهائلة على المنتجات واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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