شوف حنا الأوفر من أسواق العثيم بعروض أسبوعية جديدة ومميزة وبأسعار مخفضة

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حنا الأوفر من أسواق العثيم بعروض أسبوعية جديدة ومميزة وبأسعار مخفضة على اللحوم الطازجة والمعلبات والأجبان المعلبه والغير معلبه، حيث توفر دئماً الخضروات والفواكه الطازجه دئماً، كما تقدم لعشاق الحلويات والمعجنات أروع التشكيلات، يمكنك قضاء وقت ممتع أنتي وعائلتك لشراء أحتياجات كل منكم من العرض الأسبوعي المميز الذي يستمر لمدة سبع أيام كاملة بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم السعودي. حنا الأوفر من أسواق العثيم بعروض أسبوعية جديدة ومميزة وبأسعار مخفضة كيس سكر الأسرة أبيض ناعم، وزن الكيس 10 كيلو بسعر 28.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال، 2 كيس لكل عميل.

لكل عميل 8 حبات، دقيق الأولى فاخر بوزن 1 كيلو، بسعر 9.50 ريال بدلاً من 17.44 ريال.

3 حبات تونة فارمز خفيف قطع، وزن الحبة 170 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

صابون تايد بودره مركز، الغساله الأوتوماتك متنوع، بطاطس سعر الحبة 36.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال. عروض المراعي المتنوعة من أسواق العثيم شبيه جبنه المراعي بالقشطة مربعات، سعر القطعة 14.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

لبنه المراعي فاخره، وزن الحبه 700 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال بدلاً من 22.00 ريال.

زبده المراعي غير مملحة بوزن400 جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

جبنه موزاريلا المراعي، وزن الحلة 750 جرام + 250 جرام مجاناً، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

سمن المراعي، وزن الحبه 800 جرام، بسعر 35.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

حليب المراعي مركز سائل، 6حبات × 170 جرام، سعر الرابطة 14.75 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

3 حبات شبيه جبن المراعي فيتامينات مثلثات، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال. عروض البقالة والسلع المتنوعة من أسواق العثيم قسم اللحوم والدجاج الطازجة من أسواق العثيم لحم عجل بلدي طازج بدون عظم، سعر الكيلو 54.95 ريال.

لحم حاشي طازج بدون عظم، سعر الكيلو 39.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 29.95 ريال.

علبة قطع أجزاء دجاج مشكلة الوطنية طازجة، وزن الحبة 900 جرام، بسعر 10.95 ريال. عروض المعلبات من أسواق العثيم مرتديلا دجاج سادة، بطاطس سعر الكيلو 23.95 ريال.

زيتون يوناني كالامتا كبير، سعر الكيلو 24.95 ريال.

لبنه بريزون، سعر الكيلو 22.95 ريال.

جرين لاند شبية جبن ابيض، سعر الكيلو 29.95 ريال.

زيتون شرائح كوبوليفا أسود / أخضر، وزن الكيس 900 جرام سعر الكيس 17.95 ريال. عمر شويل - جدة حنا الأوفر من أسواق العثيم بعروض أسبوعية جديدة ومميزة وبأسعار مخفضة - ثقفني

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