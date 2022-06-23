شوف أقوى العروض و أحلى المفاجآت في أسعار اﻷجهزة داخل فروع مكتبات جرير بمناسبة عيد اﻷضحى المبارك بادر بالشراء اﻵن

​ عروض مكتبات جريرفي المملكة العربية السعودية، لشهر يونيو لعيد الأضحى المبارك، في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الشركات الغذائية التي تقدم مجموعات بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين والمقيمين والعاملين و الحجاج و المعتمرين و الوافدين المقيمين بها، ومن أهم المكتبات الموجودة هي مكتبات جرير الموجودة في المملكة العربية السعودية لها الكثير من العروض المتميزة التي تناسب جميع المقيمين في المملكة وإليكم في هذا الموضوع مجموعة من العروض التي تقوم شركات جرير بتقديمها خلال شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى على بعض المنتجات الموجودة بها.

​ نبذة عن شركة جرير

تم تأسيس شركة جرير في مدينة الرياض عام 1974م وكانت مكتبة صغيرة وتسمى تسمر جرير وكان بها بعض الكتب المدرسية والمستلزمات المدرسية، وتم تطويرها وفتح فرع تاني في الرياض في التسعينات وشركة جرير واحدة من أهم الشركات في الشرق الأوسط.

وتقدم شركة جرير منتجات متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي أصبح ضرورة ﻻ غنى ﻷحد عنه بداية من الطفل في المرحلة اﻹبتدائية وصولآ إلى الرجل في مجال عمله أيآ كان مجال عمله وخلال عام 2002 أصبحت هذه المكتبة شركة مساهمة وقد أصبحت أهم الشركات في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية.

​ عروض جرير السعودية لشهر يونيو لعيد الأضحى المبارك

تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:

• لينوفو واي 25 ليجن شاشة للألعاب بسعر 1499 ريال سعودي.

• ام اس اي اوبتكس شاشة للألعاب بسعر 1319 ريال سعودي.

• شاشة العاب ابن اس اي اوبتكس 27 بوصه بسعر 1499 ريال سعودي.

• اتش بي نيفيديا جي سنيك شاشة للألعاب بسعر 699 ريال سعودي.

• هواوي ميت 10 فيو شاشة 28 بوصة بسعر 3499 ريال السعودي.

• ايسر نيترو اكس في 271 بسعر 1799 ريال سعودي.

• اسوس برو ار تي ديسبلاي شاشه عرض للكمبيوتر بسعر 949 ريال سعودي.

• ايسوزو شاشة العاب دي 65 بسعر 1249 ريال سعودي.

• شاشة العاب ديل 23 بوصه بسعر 1423 ريال سعودي.

• أسوس روج سويف 360 هرتز شاشة ألعاب 24 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي.

• اتش بي ام 22 اف بسعر 699 ريال سعودي.

• سامسونج اوديسي جي 49 بوصه بسعر 4999 ريال سعودي.