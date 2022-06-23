شوف أقوى عروض عيد اﻷضحى داخل فروع شركة العثيم بالمملكة العربية السعودية إغتنم الفرصة و بادر بالشراء اﻵن

​ عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر يونيو لعيد الأضحى، شاهدت في محركات البحث في الأيام السابقة أن هناك سؤال تم تكرارها وهو السؤال عن العروض التي سوف يعدمها العثيم خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لأن العثيم عبارة عن سوق متعدد الفروع موجود داخل بالمملكة العربية السعودية، والعروض الخاصة بهذا السوق تكون في أوقات كثيرة من السنة مثل المناسبات والأعياد ولا يتم الاقتصار على وقت بعينه، حيث أن هناك عروض تتم بشكل أسبوعي وأخرى بشكل سنوى وأخرى في الإجازات الرسمية، وسوف أوضح بعض العروض في هذا الموضوع ولكنها بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على اﻷمة اﻹسلامية كلها باليمن و البركات.

​ العثيم في المملكة العربية السعودية

هايبر العثيم واحد من أهم المولات التجارية الموجودة بالمملكة العربية السعودية بل وفي شبه جزيرة العرب كلها، ويقوم هذا الهايبر بتقديم مجموعة من العروض التي لا توجد في أي مكان أخروﻻ منافس لها، كما أن هناك الآلاف من المقيمين في السعودية السعوديين وغير السعوديين من الحجاج والمعتمرين و العاملين و المقيمين والسائحين والوافدين ينتظرون المواعيد الخاصة بعروض هذه الأسواق، لأنها عروض متميزة ومليئة التخفيضات والهدايا المختلفة.

​ عروض وتخفيضات العثيم السعودي بمناسبة عيد الأضحى 2022

نظرًا لطلب الكثيرين في السؤال عن العروض التي يقدمها العثيم السعودي، إليكم خلال هذه السطور بعض من العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق العثيم السعودية:

• بصل احمر سعر الكيلو 1.25 ريال سعودي.

• مانجو باكستاني سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

• عنب ابيض سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

• ويفر لواكر تورتينا ميني بندق 90 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.

• شيبسي تسالي 155 جرام 3 حبات بسعر 11.95 ريال سعودي.

• ستربس الدجاج عادي أو حراق 750 جرام سعر الحبه 29.95 ريال سعودي.

• مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

• مزيل دهون زماك ومنوع سعر الربط 19.95 ريال سعودي.

• دقيق البيكر لجميع الاستخدامات 1 كيلو جرام 3 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي.

• مياه شرب بيرين سعر الكرتونه 14.95 ريال سعودي.

• جوال ايفون 13 برو ماكس بسعر 4409 ريال سعودي.

• محضر طعام مولينكس 2 لتر بسعر 289 ريال سعودي.

• ميكرويف كليك اون 20 لتر بسعر 229 ديال سعودي.

• قطاعه خضار كينوود بسعر 119 ريال سعودي.