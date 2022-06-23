شوف أقوى العروض و أحلى المفاجآت التسويقية في فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية إغتنم فرصة تخفيضات عيد اﻷضحى و إشتري اﻵن

​ عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية23 يونيو 2022، بمناسبة عيد الأضحى،عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية من الأمور المعروفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأن هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية يقوم بتقديم العديد من العروض المتميزة والتي ينتظرها المواطنون والمقيمون والعاملون و السائحون والحجاج والمعتمرون والوافدون إلى المملكة العربية السعودية وذلك لأن عروضه متميزة ويضم جميع المنتجات التي تحتاجها السيدة في المنزل سواء كانت مواد غذائية أو أثاث للمنزل أو أجهزة كهربية وكافة العروض الترويجية التي يقدمها هايبر بنده تكون متميزة عن أي مكان لذلك ينتظر عروضه معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف اذكر لكم بعض العروض التي يقدمها هذا الهايبر في شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

​ بنده بالمملكة العربية السعودية

شركة بنده بالمملكة العربية السعودية من أنجح الشركات التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث نشرت الشركة العديد من الفروع وقامت بإقامة مصنع باسمها أيضًاوذلك لتوفير بعض المنتجات بالتصنيع المحلي عوضآ عن إستيرادها من الخارج والكثير من منافذ البيع الخاصة بها لأن الشركة تقدم الكثير من العروض التسويقية في المراكز والمولات التجارية الخاصة بها وتقدم عروض وتخفيضات على كافة المنتجات الخاصة بها وتجعل جميع المواطنين ينتظرون العروض في جميع المناسبات والأعياد القومية للمملكة.

​ عروض بنده السعودية على المواد الغذائية

خلال هذا الإسبوع تقدم هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات إليكم بعض هذه العروض:

• جبنة كريم قابلة للدهن نادي 900 جرام 2 حبة بسعر 31.95 ريال سعودي.

• شبيه قشطة المراعي 170 جرام 4 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي.

• بيتزا رستورانت سعر الحبه 15.95ريال سعودي.

• عصير دانون والحليب 180 جرام 6 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي.

• ايس كريم اند بالفانيليا 70 جرام 1+2 بسعر 12.95 ريال سعودي.

• بطاطس شيبسي برينجلز 165 جرام 2 حبه بسعر 15.95ريال سعودي.

• مياه تانيه سعر 2 كرتونة 15.95 ريال سعودي.

• برين مياه معدنية 2 كرتونة بسعر 12.95ريال سعودي.

• أكياس شاي ربيع المذاكره 100 كيس بسعر 9.95 ريال سعودي.

• مكعبات مرقه الدجاج الوها سعر الحبه 7.95 ريال سعودي.

• لحم سمك تونا خفيف بلينز 185 جرام 3 حبات بسعر 11.95 ريال سعودي.