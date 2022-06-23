شوف تقسيط تكييف إيست من نون السعودية 2 Ton مع خصم ٤٢%

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم تقسيط تكييف إيست من نون السعودية بدون أي فوائد، كما يستطيع العميل الحصول على نسبة خصم عالية من الشركة ٤٢%، وتركيب التكييف بالمجان، وتزداد نسبة شراء التكييفات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي خلال فترة الصيف حيث تشتد درجة الحرارة بشكل كبير، بسبب طبيعة المنطقة العربية الصحراوية، ويبحث المواطنون السعوديون والمقيمون بالمملكة عن الشركات التي تقدم الخصومات العالية على منتجاتها، كما يبحثون عن الشركات التي تقدم التقسيط المريح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط تكييف إيست من نون السعودية ومميزات التكييف.

تقسيط تكييف إيست من نون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على تقسيط تكييف East من نون السعودية وقيمة الخصم على الجهاز وسعر التكييف وهى كما يلي:-

سعر تكييف إيست من نون السعودية قبل الخصم ٣٤٩٩ ريال سعودي، سعر الجهاز بعد الخصم ٢٠٢٥ ريال سعودي.

قبل الخصم ٣٤٩٩ ريال سعودي، سعر الجهاز بعد الخصم ٢٠٢٥ ريال سعودي. المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم على التكييف ١٤٧٤ ريال سعودي بنسبة خصم ٤٢%.

يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يقوم بتقسيط الجهاز بدون فوائد ويبدأ القسط الشهري من ١٦٩ ريال سعودي.

تقوم الشركة بتركيب الجهاز بالمجان.

التوصيل إلى المنزل بالمجان.

مميزات تكييف East من نون السعودية

هناك العديد من المزايا التي يحتوي عليها تكييف إيست من نون السعودية وهى كما يأتي:-

يحتوي الجهاز على مكثف نحاسي ١٠٠%، كما يحتوي على زعانف مطليه بالتيتانيوم والذهب لتوفير الطاقة. الجهاز يحتوي على فلتر لتنقية الهواء من الأتربة والشوائب، كما يعمل على إزالة البكتيريا والروائح الكريهة ومسببات الحساسية. يحتوي التكييف على تقنية التنظيف التلقائي التي تتكون من ٤ مراحل. الجهاز مزود بتقنية “فولو مي” للتحكم في الجهاز من بعد. يحتوي هذا الجهاز على تقنية النوم، وتتميز هذه الخاصية بتزويد درجة الحرارة تدريجيًا للحصول على نوم مريح.

طريقة التواصل مع شركة نون السعودية

هناك طريقتان يمكننا من خلالهما التواصل مع شركة نون والحصول على تكييف إيست وهما كما يلي:-