طريقة فعالة ومجربة للتخلص من الفئران دفعة واحدة من الأماكن المتواجدة بها لن يعيش فأر في بيتك أكثر من دقائق

تكون الفئران من الحيوانات المزعجة التي تعمل ربة المنزل جهدها للقضاء عليها عند تواجدها في المنزل فنجد أن الفئران تعمل على تناول جميع أوعية المنزل من خشب، وورق، ملابس، وأسلاك لذلك هو من أكثر القوارض إزعاجا على الأطلاق لذلك بحثت ربة المنزل عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الفئران بشكل نهائي وسوف نوضح الطرق الطبيعية من خلال هذا المقال.

زيت النعناع العطري للقضاء على الفئران

نجد أن زيت النعناع من الزيوت العطرية ذات الرائحة النفاذة التي تكرهها الفئران كثيرا ومع ذلك سوف نعد وصفة التخلص من الفئران من خلال النقاط التالية.

نحضر زيت النعناع العطري ونقوم بوضع به قطع القطن .

ثم نقوم بعد ذلك بوضع تلك الأقطان في جميع إركان المنزل.

عندما تجد تلك الفئران هذه الأقطان نقوم بالهرب من المنزل.

وصفة الفلفل الأسود للتخلص من الفئران

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي لها دور فعال في القضاء على الفئران وعندما نعد تلك الوصفة جد أنها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

فلفل أسود.

شطة.

قرفة.

مطحون ورق الغار.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.

نأخذ من هذا الخليط ونقوم برش جميع إنحاء المنزل والأركان.

سوف نلاحظ أننا تخلصنا من جميع الفئران عند شمهم رائحة هذا الخليط.

تعد تلك الوصفة من أقوى الوصفات التي تقضي على الفئران بشكل مباشر بسبب رائحة المكونات النفاذة.

لا تكلفنا تلك الوصفات أي مبالغ طائلة للقضاء على الفئران.

مصيدة الطماطم للقضاء على الفئران

تعد مصيدة الفئران من أكثر وسائل التخلص من الفئران شهرة وسوف نوضح خطوات عملها من خلال النقاط التالية..