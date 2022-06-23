انت الان تتابع خبر إجازات شهر يوليو 2022 .. اعرفها عشان لو هتتفسح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص والموظفين عن إجازات شهر يوليو 2022، من أجل قضاء عطلة صيفية والسفر والاستمتاع بأوقاتهم، وسنتعرف في هذا التقرير على تلك الإجازات والتي تكون على النحو التالي:

إجازات شهر يوليو 2022:

إجازة عيد الأضحى المبارك:

يبدأ أول يوم العيد يوم السبت الموافق 9 يوليو، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى يوم 12 يوليو، ويكون عدد أيام الإجازة 4 أيام.

إجازة ثورة يوليو:

تكون يوم السبت الموافق 23 يوليو المقبل.

إجازة رأس السنة الهجرية:

تكون يوم السبت الموافق 30 يوليو المقبل.

ويذلك يصبح عدد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون في الدولة مع الإجازات الأسبوعية، خلال شهر يوليو عدد 14 يوم، مع يومي الجمعة والسبت.

الإجازات المتبقية في عام 2022:

إجازة حرب أكتوبر

تكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

إجازة المولد النبوي

تكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.