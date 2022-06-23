انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم .. حار الصبح لطيف بالليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان منذ قليل، وكشفت من خلاله عن حالة الطقس اليوم، الخميس الموافق 23 يونيو 2022، وأوضحت بأن الطقس حار خلال فترة النهار، تزامنا مع زيادة نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم:

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انه يوجد امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يجعل إحساسنا بالطقس الحار يزيد خلال فترة النهار.

وبالأخص على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال فترة النهار، مع فترات سطوع أشعة الشمس، والتي تكون بأغلب المحافظات.

وأضافت بأن الطقس خلال فترة الليل يكون معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، مع نشاط الرياح والشعور بانخفاض درجات الحرارة، وأكدت بأن درجات الحرارة خلال الوقت الحالي على نفس معدلاتها كل عام.