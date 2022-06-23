في دقيقتين ... أعملي بسكويت الخلاط السريع بدون زبدة ولا سمنة مقرمش جدا ودايب أشهى من معمول محلات التحلية !

الا أنه ما لا تعلمه النساء هو أن هناك طرق سهلة لتحضير بسكويت المخبوزات الشهي واللذيذ في للبيا وهذا ما سوف يتم تناوله في هذه السطور.

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حيث يمكن اعداده بأقل المكونات المتوفرة لدى كل منزل وأبسط المكونات وبدون سمنة أو زبدة حيث يعتبر كل من الزبدة والسمنة من المكونات غالية السمنة وباستخدام الخلاط نستطيع عمل البسكويت في خلال ١٠ دقائق فقط بطريقة مقرمشة وسهلة وهذا ما سيتم تناوله خلال هذا المقال بالتفصيل.

طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع المقرمش

يعتبر بسكويت الشاي من المخبوزات المهمة الذي نتناوله في المناسبات والأعياد وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة عمله بأبسط المقادير

المقادير المطلوبة

٣ كوب ونصف من الدقيق.

عدد ٣ من البيض.

كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من النشا.

ملعقة من الخل.

طريقة تجهيز البسكويت بدون زبدة أو سمنة

نقوم بإحضار إناء واسع ونضع به البيض بالمقادير المذكورة مع الفانيليا مع التقليب المستمر.

دنقوم بوضع كوب من الزيت مع رشة صغيرة من الملح مع إضافة كوب ونصف من السكر الناعم المطحون إلى المكونات السابقة.

نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات التي تم تقليبها ونضعها به مع إضافة الدقيق جزء بجزء وضربه في الخلاط حتى تصبح العجينة كريمي سميكة القوام.

نقوم بإحضار صينية خاصة بالمخبوزات ونقوم بدهنها بواسطة فرشاة بها قليل من الزيت ونضع العجينة داخل كيس حلواني ونقوم بتوزيعها في الصينية بالتساوي.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

نقوم بوضع الصينية داخل الفرن وخلال ٥ دقائق فقط تكون الصينية جاهزة للتقديم.

وبذلك نكون قد قومنا بإعداد بسكويت الشاي في الخلاط بدون سمنة أو زبدة بعدد أقل من السعرات الحرارية خلال ١٠ دقائق فقط وبالهناء والشفاء.

اسرار نجاح بسكويت الخلاط

يكمن نجاح بسكويت الخلاط بكل سهوله في المنزل يجب أن تقومي بإذابة النشادر في نصف كوب من الحليب الدافئ وليس الحليب الساخن حتي لا يسبب درجة الحرارة العالية في إفساد النشادر كمل يحب عدم الإكثار في العجن حتي لا يسبب كثرة العجن تلف البسكويت ويصبح ناشف كما يحب أن تتجنب إضافة الكثير من البكينج بودر اي يجب إضافة ملعقة واحدة فقط