بدون حناء .. تخلصي من شيب الشعر تماما واصبغي شعرك بلون جذاب ودائم بهذا المكون الطبيعي الجبار!

لهذا السبب ظهرت العديد من الماسكات التي تساعد على مكافحة الشيب ويمنع من ظهور الشعر الأبيض، دون اللجوء إلى استعمال الصبغات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية تضر بالشعر وتسبب تدميره وتلفه في أقل وقت.

لكن ماسكات القهوة تعتبر مناسبة لأصحاب الشعر البني الغامق، أو الرمادي، أو اشعر الكستنائي.

وصفة القهوة لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة الثقيلة.

فرشاة الصبغة للشعر.

طريقة التحضير

قومي بوضع القهوة في إناء مناسب الحجم.

استخدمي فرشاة الصبغة لفرد الماسك على شعرك الرطب، واهتمي بالجذور حتى الأطراف.

افركي فروة رأسك بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين، ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي، واتركي الماسك لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعرك بالماء والشامبو، ثم اغسليه وإن لاحظت عدم إزالة كل بقايا القهوة، قومي بشطف شعرك مرة أخرى بالماء والشامبو.

وصفة القهوة وزيت الزيتون للقضاء على الشيب

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من القهوة.

طريقة التحضير

قومي بتسخين زيت الزيتون قليلاً في حمام مائي.

أضيفي القهوة إلى زيت الزيتون، وقلبيهما جيداً، حتى يصبحا متجانسان.

افردي الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك باستخدام بونيه الاستحمام.

اتركي الماسك لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع، شرط المواظبة، وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة القهوة والبيض لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

المكونات

ملعقتين صغيرتين من القهوة.

نصف كوب من اللبن.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

قومي بوضع الحليب على النار في إناء، ثم أضيفي القهوة، وقلبيهما جيداً، حتى تذوب القهوة.

ثم أضيفي العسل الأبيض والبيضة بعد خفقها جيداً إلى الخليط.

افردي الماسك على شعرك وانتظري لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

ثم بعد ذلك كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

هناك وصفة أخري يمكن من خلالها التخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى وهذه الوصفة تتكون من الملح والشاي الأسود فقومي بوضع إناء علي النار به ماء وملعقتين من الشاي الأسود واضيفي إليهم ملعقتين من الملح ثم اتركيهم علي النار لمدة 10 دقائق ثم قومي بعد ذلك بترك المزيج حتي يبرد تماما ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واترك لمدة 3 ساعات واغسلي شعرك بالم