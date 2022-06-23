صاروخ التبيض للعرايس... حضري كريم بانثينول والنشا المبهر في المنزل لتبييض وتقشير البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع السوداء نهائياً!!

كما أن هذا الكريم غني بالفيتامينات المهمة التي تساعد على تفيح لون الجلد ومن أهمهم فيتامين " أ "

تابعي معنا المقال التالي لمعرفة طريقة تحضير الكريم.

طريقة تحضير كريم البانثينول مع النشا

هناك العديد من الكريمات التي تساعد في تفتيح البشرة وسوف نوضح خلال تلك السطور طريقة تحضير كريم البانثينول والنشا :-

المكونات

1_ملعقة صغيرة من البانثينول.

2_ملعقة صغيرة من النشا.

3_نصف ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات التي تم ذكرها.

نقلب تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع تلك المكونات على البشرة ونتركه 15 دقيقة.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر نكرر هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد.

طريقة أخرى لتحضير كريم البانثينول مع النشا :-

1_كريم بانثينول.

2_عسل نحل.

3_نشا.

4_قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة واحدة من كريم بانثينول.

ونضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقوم بإضافة ملعقة من النشا لتلك الخليط.

نضع قطرات من زيت اللوز الحلو نخلط تلك المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع تلك المكونات على الوجه ونقوم بشطفه بعد ١٥ دقيقة.

أهمية كريم البانثينول

يعتبر كريم بانثينول من الكريمات التي تستخدم عالميًا نظرًا لأهميته ومن أهم فوائده

يعتبر البانثينول مرطب قوي جدًا للبشرة.

يساعد على اختفاء الحبوب.

يساعد في تبييض وتفتيح البشرة والتخلص من الهالات.

قد ذكرنا لكم خلال المقال طريقة عمل كريم بانثينول للحصول على بشرة بيضاء واوضحنا طريقة التحضير للخليط حيث أن بانثينول له استخدامات اخرى لتبيض الجسم ، والوجه وايضا الاماكن الداكنة .