انت الان تتابع خبر طريقة ذكية لتسليك البلاعات المسدودة في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد بمكونات موجودة في كل بيت بدون سباك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان تسليك البلاعات المسدودة يكون عادة عند التنظيف للأواني والأطباق في أحواض المطبخ فحسنها تتساقط بقايا الأطعمة من على الأطباق في البلاعات.

كما أن هذه الأطعمة تتراكم وتكون طبقة أوساخ شديدة تؤدي إلى انسداد البلاعات، وحين قيام الأمهات بتنظيف الأطعمة أو الأواني في حوض المطبخ تجد الماء لا ينزل إلى البلاعات.

ومع تراكم الأطباق في الحوض، وتنزعج ربات البيوت من منظر الأطباق المتراكمة في الحوض، وتحتاج إلى أدوات أو طرق تساعد على التخلص من انسداد البلاعات.

حيث قد يحتاج مجئ فني التسليك المتخصص لتسليك البلاعات وقت كبير، لذلك تحاول الأمهات القيام بالمهمة لعدم قدرتها على الاستغناء عن الأحواض، لذا سوف نوضح لكم طرق تسليك البلاعات المسدودة.

طرق تسليك البلاعات المسدودة في 5 دقائق

يمكن لجميع الأمهات القيام بمهمة تسليك جميع البلاعات المسدودة خلال دقائق من خلال استخدام الطرق التي سوف نوضحها لكِ سيدتي خلال السطور التالية، كما تساعدك هذه الطرق على تنظيف البلاعات بشكل مستمر لمنع تراكم الأوساخ فيها وتجنب انسداد الأحواض، وتتمثل طرق تسليك البلاعات بكل سهولة في الآتي.

تسليك البلاعة ببيكربونات الصوديوم

تستخدم بيكروبات الصوديوم دائما لتنظيف الأوانى المحروقة وتنظيف الطبقات السوداء، فهي تحتوي على مواد فعالة قوية تساعد على إذابة الدهون، لذا يمكن استخدامها في تسليك الحوض من خلال وضع كمية من بيكربونات الصوديوم في الحوض وسكب كمية من المياه الساخنة عليها وتركها حتى تزيل الأوساخ المتراكمة في البلاعات.

يمكن استخدام ملح الطعام في تنظيف البلاعات، حيث يساعد على إزالة الكتل المتراكمة في قاع البلاعات ويسرع من عملية التسليك، وذلك من خلال وضع كمية كبيرة من الملح في البلاعة وتركه لفترة، بعدها يتم سكب كمية من الماء المغلي على الملح حتى نتخلص من الطبقات المتراكمة في البلاعات، ونكرر نفس الخطوة حتى نتخلص من جميع مشاكل انسداد البلاعات.