انت الان تتابع خبر طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس.. استعدوا لعيد الأضحي بأحلي الأكلات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك تبحث جميع النساء عن طرق طبخ اللحم الضاني، ومن أبرز الوصفات التي تبحث عنها السيدات طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس، وذلك لأنها من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار لأن طعمها شهي ولذيذ.

مقادير وصفة اللحمة الضاني على البطاطس في الفرن

لحمة ضاني.

بصل.

بطاطس مقطعة أما مكعبات أو مربعات.

ثوم.

صلصة طماطم.

زيت.

كرفس.

كرات أبيض.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون ناعم.

فلفل أحمر حار.

طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس مثل الشيف الشربيني

ونقوم بتقديم لكم طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس في الفرن على يد الشيف الشربيني، وهي التي يحب تناولها الجميع، وتبحث عنها جميع ربات المنازل بالاقتراب من عيد الأضحى المبارك، وطريقتها هي: