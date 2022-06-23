انت الان تتابع خبر طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس.. استعدوا لعيد الأضحي بأحلي الأكلات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك تبحث جميع النساء عن طرق طبخ اللحم الضاني، ومن أبرز الوصفات التي تبحث عنها السيدات طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس، وذلك لأنها من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار لأن طعمها شهي ولذيذ.
مقادير وصفة اللحمة الضاني على البطاطس في الفرن
- لحمة ضاني.
- بصل.
- بطاطس مقطعة أما مكعبات أو مربعات.
- ثوم.
- صلصة طماطم.
- زيت.
- كرفس.
- كرات أبيض.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود مطحون ناعم.
- فلفل أحمر حار.
طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس مثل الشيف الشربيني
ونقوم بتقديم لكم طريقة عمل اللحمة الضاني على البطاطس في الفرن على يد الشيف الشربيني، وهي التي يحب تناولها الجميع، وتبحث عنها جميع ربات المنازل بالاقتراب من عيد الأضحى المبارك، وطريقتها هي:
- قومي بوضع البصل والثوم والكرفس والكرات داخل طاسة على النار التي يوجد فيها سمنة بلدي، وشوحيهم بشكل جيد.
- وضيفي لهم قطع اللحم الضاني وشوحيها قليلاً، ثم ضعي عليها الطماطم والصلصة واتركيهم معاً حتى ينضجوا.
- وضيفي طاسة أخرى على النار بها كمية قليلة من الزيت، وشوحي فيها قطع البطاطس وضعي عليها الزعتر الطازج والفلفل الأحمر الحار، وذلك حتى تنضج قليلاً إلى أن يتم إدخالها إلى الفرن.
- وأخيراص ضيفي البطاطس في طاجن وعليها اللحم الضاني، وادخليهم في فرن ساخن حتى يصبح لونهم أحمر وينضجوا، وتخرج ساخنة وتأكل بجانب الأرز أو الخبز.