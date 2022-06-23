انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان منذ قليل، وكشفت من خلاله عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، وأوضحت بأن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم:

فيما يكون الطقس حار على جنوب الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، كما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن وسط سيناء، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة بأن الطقس يشهد نشاط للرياح الشمالية الشرقية والتي تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وعلى مدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وجبال البحر الأحمر، وأيضا السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يكون الطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، بينما يشهد الطقس وجود رطوبة مما تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.