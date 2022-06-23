نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين على المواد الغذائية الطازجة تصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم السعودية اليوم يتزايد البحث عنها بشكل كبير، وذلك لما تحتوي عليه من تخفيضات ومذهلة مقدمة من خلال فروع أسواق العثيم المتميزة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه العروض تشمل كافة السلع والمنتجات مثل المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والألبان والعصائر، وغيرها من مختلف المنتجات التي يبحث عنها العملاء لمتطلبات منازلهم، وذلك من خلال أسعار تنافسية لا يمكن منافستها بين غيرها من الأسواق التجارية.
عروض العثيم الاثنين خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات
عروض العثيم الاثنين
شركة عبدالله العثيم لتجارة التجزئة وهي أهم عضو في مجموعة شركة العثيم القابضة السعودية التي تدير عددا من الأنشطة التجارية، والشركات الناجحة بالمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية والأسيوية الأخرى، وشركة العثيم لأسواق التجزئة من الشركات التي تتميز أسواقها بالفخامة والتنوع الشديد.
كما تحرص دوما على عرض آخر إصدارات الشركات العالمية الشهيرة من السلع والمنتجات، والتي تعرضها الأسواق الأوروبية والأمريكية في نفس الوقت ولهذا تعتبر أسواق العثيم لتجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، ومن الأسماء الكبرى والمشهورة على مستوى العالم في مجال أسواق تجارة التجزئة وسلاسل الهايبر ماركت الكبري المميزة .
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- خصومات العثيم السعودية على أرز أبو كأس مزة هندي بسمتي مقدار العبوة 5 كيلو جرام بسعر 29.50 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.
- احصل على خصم يصل إلى 50 % على برجر دجاج بالقسماط من إنتاج دو بسعر 16.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على بطاطس لامب وستون تويستر أو كريسكتس حجم العبوة 750 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.
- تخفيضات أسواق العثيم على لبنة دارس تركية 375 جرام بسعر خاص 8.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على زيت زيتون يورو قولد بكر 500 مللي بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين على المواد الغذائية الطازجة تصل ل 60% تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.