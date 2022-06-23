انت الان تتابع خبر تعليق شقيقة مصطفى توكل بعد إنهاء حياته.. كان دايما في ضهري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مصطفى توكل، هذا الشاب صاحب الستة وعشرون عام، الذي أقدم على إنهاء حياته خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريق قفذه بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة، ليكون سبب وراء حزن ملاين المصريين، خاصة وأن انتحاره قد جاء بعد مقتل طالبة أداب المنصورة بساعات قليلة.

تعليق شقيقة مصطفى توكل بعد إنهاء حياته

دارت العديد من التساؤلات حول علاقة مصطفى توكل بأشقاؤه ووالده وأصدقائه، وما هذا الأمر الذي دفعه أن ينهي حياته ويرحل عن عالمنا، ولكن جاء تعليق شقيقته رشا ليصدم الجميع، فقد كانت تربطه بها علاقة أخوية جيدة للغاية، فقد قامت رشا توكل شقيقة مصطفى نشر أحد الرسائل المؤثرة التي جمعت بينهم عبر تطبيق “واتساب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك” قائلة: “يا رب إنك تعلم أن أخي كان نعم الأخ والسند، اللهم أنه نزل في جوارك، اللهم أكرم منزله ووسع مدخله، اللهم عامله بكرمك ورحمتك ولا تعامله بعدلك، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارًا خيرًا من داره، واهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار”.