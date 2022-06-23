نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية othaim بأرخص سعر لكل مستلزمات المنزل والمطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية othaim بأرخص سعر لكل مستلزمات المنزل والمطبخ، والتي يكثر طلبها في كل المتاجر بشكل عام ومن أسواق العثيم بشكل خاص، وتضم التخفيضات كل أنواع المأكولات والمشروبات التي تجدوها بالفروع بسعر مميز لفترة محدودة، كما يوجد أيضًا مستلزمات النظافة والعناية المنزلية.

عروض العثيم السعودية othaim بأرخص سعر في المملكة

نقدم لكم اليوم أقوى التخفيضات المقدمة حصريًا في موسم الخصومات المطروح بكل فروع العثيم ماركت في السعودية، بأرخص سعر لكل مستلزمات المنزل والمطبخ من الأغذية الطازجة والمجمدة، واللحوم، ومستلزمات تنظيف الملابس، كل هذا متاح ضمن الخصومات لفترة محدودة أقصاها يوم 21 يونيو 2022.

عروض العثيم اليوم

متاح في عروض العثيم الاسبوعية مختلف أنواع اللحوم الطازجة المتاحة من كل أنواع الماشية المحلية، فتجدون منها لحم العجل بالعظم وبدون عظم، مع لحم الغنم النعيمي والسواكني، ولحوم الشياه، وكذلك لحم البقر ولحم الحاشي، هذا بالإضافة إلى مختلف أنواع اللحوم المقطعة والمفروم والمكعبات، كما نعرض عليكم أسعار مختلف أنواع زيت الزيتون بأعلى جودة ومن شركات متنوعة.

العثيم مول

زيت زيتون بكر ممتاز من عافية، عبوة بحجم 1 لتر، متاحة بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

زيت زيتون اكسترا من عافية، عبوة بحجم 2 لتر، متاحة بسعر 48.95 ريال سعودي بدلًا من 76.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عضوي من الجوف، عبوة بحجم 1 لتر، متاحة بسعر 38.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية

تضم كل فروع العثيم مول في المملكة العربية السعودية مختلف منتجات التنظيف الخاصة بالملابس أو المنزل، كما تشمل المنتجات أنواع كثيرة من المعقمات والمطهرات، ون=في التالي تجدون سعر منتجات ديتول، وهاربيك، وداوني، وتايد، وفينيش، والتي من بينها تجدون كل ما ترغبون به بسعر مناسب.

اسواق العثيم

صابون كلينا بودرة النسبم، بحجم من 10 إلى 18 كيلو جرام، وتحتوي العبوة على عدد 76 قطعة، متاحة بسعر 41.50 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

حفائظ بيبي بروف، الحجم الكبير يزن من 10 إلى 18 كيلو جرام، وتحتوي العبوة على عدد 76 قطعة، متاحة بسعر 55.95 ريال سعودي بدلًا من 63.25 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

أسواق العثيم

تشكل المنتجات الغذائية المجمدة قسمًا كبيرًا في كل اسواق العثيم بالسعودية، ويوجد في التالي كل ما تحتاجوه في المطبخ من خضراوات مجمدة تتمثل في الملوخية، والخضار المشكل، والبامية وغيرهم، هذا مع أنواع متنوعة من اللحوم المجمدة من الدجاج، واللحوم المصنعة، بجانب الفاكهة المجمدو من الفراولة، والمانجو، والتوت البري.

othaim

أرز السفير مزة سيلا بسمتي كريمي، وزن 10 كيلو جرام، متاح بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي، 2 كيس لكل عميل كحد أقصى.

مكرونة وفرة منوع، وزن 400 جرام، متاح بسعر 4.95 ريال سعودي بدلًا من 9.75 ريال سعودي، لعدد 3 حبات.

صابون اريال أزرق مركز، حجم الكيس 5 كيلو جرام، متاح بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

تضم تخفيضات العثيم كل أسبوع جديد الخصومات المتاحة على كل ما يحتاجه المنزل، وقدمنا لكم منها اليوم أسعار المأكولات واللحوم المجمدة، والخضراوات والزيوت والفاكهة، مع أسعار المنظفات والمعقمات الخاصة بالملابس أو المنزل، وتابعونا كل يوم حيث نأتي لكم بجديد التخفيضات في متاجر السعودية مع أدق التفاصيل عن الأسعار لكل مستلزمات المنزل والمطبخ.