نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالأطفال وملابسهم وغيرهم من مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث عروض بنده السعودية هذا الأسبوع التي وردت في مجلة بنده الأسبوعية للأسبوع رقم 25 على مستلزمات الأطفال من حفاضات، ومستلزمات الإستحمام، والشامبوهات، ومنتجات العناية بالبشرة، وكريمات الشعر، وزيت الشعر، وزيت الجسم، وملابس الأطفال، وأحواض السباحة القابلة للنفخ، وألعاب المياه للأطفال.

تخفيضات بنده هايبر ماركت السعودية على الحفاضات

لاتخلو أي مجلة من مجلات عروض بنده الأسبوعية من تخفيضات على مستلزمات العنايه بالاطفال في قسم خاص بالعروض على الحفاظات، وأدوات العناية بالجلد، والشعر للطفل، وألبان الاطفال.

جاءت العروض هذا الأسبوع على حفاضات الأطفال كبيرة ومتنوعة لتحقق أكبر قدر توفير للمستهلك، وتلبي كافة إحتياجات الأسرة السعودية لأطفالها على إختلاف فئاتهم العمرية.

عروض سابقة من بندة هايبر ماركت السعودية

ونستعرض معكم بعض الأسعار الواردة في تلك العروض مثل: عرض على الكلوت الأولادي و البناتي من بامبرز بأحجام متنوعة، وعدد حفاضات مختلفة في كل عبوة على حسب المقاس بسعر 59.95 بدلاً من 76.75 ريال، وعبوة التوفير من حفاضات بامبرز للأطفال المخصصة للنوم بمقاسات مختلفة بعدد حفاضات مختلف حسب المقاس بسعر 64.95 بدلاً من 87.75 ريال، وعرض آخر على حفاضات بامبرز الليلية للأطفال بسعر 61.95 بدلاً من 88.75 ريال.

عروض بنده السعودية على منتجات العناية بجسم الطفل

توجد أيضاً تخفيضات كبيرة ومتنوعة على منتجات جونسون للعناية بجلد، وشعر الأطفال، ومنتجات هيمالايا، وغيرها من الماركات المعروفة، والموثوقة لدى الأسرة السعودية للعناية بأطفالهم.

ونستعرض معكم بعض أسعار هذه المنتجات من مجلة العروض مثل: شامبو جونسون للأطفال 300 مل بسعر 14.95 بدلاً من 22.95 ريال، وعرض على الكريم المضاد للإلتهابات من سودوكريم 250 جرام بسعر 34.95 بدلاً من 54.95 ريال، ومنتجات جونسون للأطفال من: شامبو للشعر، وشاور جل للإستحمام، وزيت للجسم بسعر 19.95 بدلاً من 30.75 ريال للحبة الواحدة، وعرض مماثل على نفس المنتجات من كول أند كول بسعر 17.95 بدلاً من 27.50 ريال للحبة الواحدة.

عرض التوصيل المجاني من بنده السعودية

قد أعلنت مجموعة بنده في مجلة العروض للأسبوع 24 عن عرض التوصيل المجاني للمشتريات الأكثر من 99 ريال للمرة الأولى فقط لكل عميل عن طريق إستخدام الكود في الصورة السابقة.

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