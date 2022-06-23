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شوف أحدث عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالأطفال وملابسهم وغيرهم من مجله بنده

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالأطفال وملابسهم وغيرهم من مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث عروض بنده السعودية هذا الأسبوع التي وردت في مجلة بنده الأسبوعية للأسبوع رقم 25 على مستلزمات الأطفال من حفاضات، ومستلزمات الإستحمام، والشامبوهات، ومنتجات العناية بالبشرة، وكريمات الشعر، وزيت الشعر، وزيت الجسم، وملابس الأطفال، وأحواض السباحة القابلة للنفخ، وألعاب المياه للأطفال.

تخفيضات بنده هايبر ماركت السعودية على الحفاضات

لاتخلو أي مجلة من مجلات عروض بنده الأسبوعية من تخفيضات على مستلزمات العنايه بالاطفال في قسم خاص بالعروض على الحفاظات، وأدوات العناية بالجلد، والشعر للطفل، وألبان الاطفال.

جاءت العروض هذا الأسبوع على حفاضات الأطفال كبيرة ومتنوعة لتحقق أكبر قدر توفير للمستهلك، وتلبي كافة إحتياجات الأسرة السعودية لأطفالها على إختلاف فئاتهم العمرية.

أحدث عروض بنده
عروض مجلة بنده للأطفال
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أحدث عروض بنده هايبر ماركت السعودية
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خصومات على مستلزمات العناية بالطفل من بنده السعودية
عروض بنده السعودية على لبن الأطفال
عروض بنده السعودية على لبن الأطفال

عروض سابقة من بندة هايبر ماركت السعودية

ونستعرض معكم بعض الأسعار الواردة في تلك العروض مثل: عرض على الكلوت الأولادي و البناتي من بامبرز بأحجام متنوعة، وعدد حفاضات مختلفة في كل عبوة على حسب المقاس بسعر 59.95 بدلاً من 76.75 ريال، وعبوة التوفير من حفاضات بامبرز للأطفال المخصصة للنوم بمقاسات مختلفة بعدد حفاضات مختلف حسب المقاس بسعر 64.95 بدلاً من 87.75 ريال، وعرض آخر على حفاضات بامبرز الليلية للأطفال بسعر 61.95 بدلاً من 88.75 ريال.

تنزيلات هايبر بنده السعودية على الحفاضات
عروض بنده على الحفاضات

عروض بنده السعودية على منتجات العناية بجسم الطفل

  • توجد أيضاً تخفيضات كبيرة ومتنوعة على منتجات جونسون للعناية بجلد، وشعر الأطفال، ومنتجات هيمالايا، وغيرها من الماركات المعروفة، والموثوقة لدى الأسرة السعودية للعناية بأطفالهم.
  • ونستعرض معكم بعض أسعار هذه المنتجات من مجلة العروض مثل: شامبو جونسون للأطفال 300 مل بسعر 14.95 بدلاً من 22.95 ريال، وعرض على الكريم المضاد للإلتهابات من سودوكريم 250 جرام بسعر 34.95 بدلاً من 54.95 ريال، ومنتجات جونسون للأطفال من: شامبو للشعر، وشاور جل للإستحمام، وزيت للجسم بسعر 19.95 بدلاً من 30.75 ريال للحبة الواحدة، وعرض مماثل على نفس المنتجات من كول أند كول بسعر 17.95 بدلاً من 27.50 ريال للحبة الواحدة.
تخفيضات كبيرة من بنده هايبر ماركت السعودية على منتجات العناية بجسم الأطفال
عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالجسم للأطفال
عروض هايبر بنده السعودية
تخفيضات بنده على ملابس الأطفال
تنزيلات بنده السعودية على ألعاب الماء أدوات السباحة
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تنزيلات بنده هايبر ماركت السعودية على ألعاب الماء أدوات السباحة
تنزيلات بنده السعودية على ألعاب الماء أدوات السباحة
عروض panda market على أحواض السباحة
تنزيلات بنده السعودية على أحواض السباحة

عرض التوصيل المجاني من بنده السعودية

توصيل مجاني من بنده هايبر ماركت السعودية
عرض التوصيل المجاني من بنده السعودية
  • قد أعلنت مجموعة بنده في مجلة العروض للأسبوع 24 عن عرض التوصيل المجاني للمشتريات الأكثر من 99 ريال للمرة الأولى فقط لكل عميل عن طريق إستخدام الكود في الصورة السابقة.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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