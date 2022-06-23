شوف أقوي الخصومات والعروض من لولو هايبر اليوم

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يقدم لولو هايبر الكثير من العروض المختلفة في هذا الأسبوع فإذا كنت تبحث عن التوفير فعليك بزيارة لولو هايبر ماركت التي يتواجد في المنطقة الشرقية فهو المكان الأفضل الذي يجب ان تتوجه له، فهناك خصومات تصل الى 50% وأيضا يمكنك شراء مستلزمات المنزل من السلع الغذائية، والألكترونيات بمختلف أنواعها والمعلبات وتستطيع شراء أيضا الأرز واللحوم الحمراء والأسماك بكل أنواعها المختلفة والسكر والمنظفات المنزلية كمساحيق الغسيل، أيضا كل هذا تجده في لولو هايبر ماركت. لولو هايبر اشتري طقم عشاء مجموعة 38 قطعة متنوع تشيلو بسعر 119ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على علب تخزين طعام متنوعة لومينارك بسعر 6.00 ريال سعودي بدلا من 11.00 ريال سعودي.

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كما يمكنك الحصول على صينية حرارية من الزجاج سعة 1.6 لتر مارينكس بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 16.00 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر احصل على صندوق تخزين بسعة 72 لتر هوم بسعر 55.00 ريال سعودي بدلا من 95.00 ريال سعودي.

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كما يمكنك الحصول على طقم أواني طهي غير لاصق مجموعة 7 قطع بريستيج بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 279 ريال سعودي.

تسوق قدر ضغط مجموعة 7 لتر +3 لتر باصرة بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 228 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي الخصومات والعروض من لولو هايبر اليوم - ثقفني

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