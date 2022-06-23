شوف أقوي العروض الجديدة اليوم على الالكترونيات من العثيم مول

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يقدم العثيم مول عروض خاصة ومميزة على الالكترونيات والتجهيزات المنزلية في مول العثيم ويوجد الكثير من أنواع الالكترونيات والأجهزة الكهربائية ووصلات المحمول والسماعات والشواحن والسماعات الاسلكية والموبيلات بمختلف أنواعها والساعات وكل هذه العروض يوجد عليها خصومات بنسبة كبيرة جدا وكل هذة العروض تجدونها في العثيم مول بأسعار جيدة جدا وهذه العروض تسري من الأربعاء 22 إلى الثلاثاء 28 يونيو او حتى نفاذ الكمية تجدون كل هذه العروض عند زيارتكم ل مول العثيم. خصومات العثيم اشتري جوال لافا واي 40 بمساحة تخرين 32 جيجا بكسل و 9خ8س ر1 جيجا رام وحجم البطارية 2500 ملي أمبير وحجم الشاشة 5 بوصة بسعر 249 ريال سعودي.

احصل أيضا على جوال هاي سسينس اي 50 بمساحة تخزين 64 جيجا وحجم الشاشة 6.5 بوصة وسعه البطارية 5000ملي امبير بسعر 419 ريال سعودي. جوال تكنو سي اتش 6 ان بمساحة تخزين 128 جيجا وحجم الشاشة 6.8 بوصة وسعة البطارية 5000 ملي أمبير برام 6 جيجا بسعر 699 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على جوال تكنو ال اي 6 بمساحة تخزين 64 جيجا وحجم شاة 6.8 بوصة وسعة البطارية 6000 ملي أمبير برام 4 جيجا بسعر 549 ريال سعودي.

اشتري أيضا جوال تكنو بوب لايت مساحة تخزين 32 جيجا وحجم شاشة 6.5 بوصة برام 2 جيجا وسعة بطارية 5000 ملي أمبير بسعر 369 ريال سعودي. عروض مول العثيم احصل أيضا على ريفر سونج واتش سمارت بسعر 139 ريال سعودي.

اشتري كابل شحن ريفر سونج 3 في 1 بسعر 20 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على كابل شحن هوكو ايفون بسعر 15 ريال سعودي. سماعة ابل ايربودز الجيل الثالث بسعر 659 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء سماعة بلوتوث ماك بسعر 22 ريال سعودي.

باور بنك جولف 20000 ملي أمبير بسعر 65 ريال سعودي. العثيم مول اشتري سماعة يو سي # يو 8 بسعر 20 ريال سعودي.

باور بنك ماك 12000 ملي أمبير بسعر 39 ريال سعودي.

اشتري أيضا مكواة تيفال بخار بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

مكواة فيلبس جاف بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

احصل أيضا على مكنسة هومر كهربائية بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

كما يمكنك تبضع مكيف ارو صحراوي بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 389 ريال سعودي. تخفيضات العثيم احصل على مكيف صحراوي دوتس بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 399 رسال سعودي.

مروحة دوتس ستاند 42 بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي العروض الجديدة اليوم على الالكترونيات من العثيم مول - ثقفني

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