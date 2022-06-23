نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية اليوم على منتجات البقالة تصل الى 60% في المقال التالي
يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن أقوى وأهم عروض العثيم السعودية في هذه الفترة، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022 الذي يتبقى عليه وقت قليل؛ حيث تقدم شركة العثيم بالمملكة تخفيضات على اللحوم الطازجة والدواجن، وغيرها من أهم السلع الغذائية التي يهتم بشرائها المواطنين السعوديين في هذه الفترة، وتبدأ الخصومات والتخفيضات الكبيرة من 20٪ وأكثر على أغلب المنتجات بفروع الشركة.
عروض العثيم السعودية
شركة من الشركات التجارية الكبري بالمملكة العربية السعودية وهي شركة العثيم لأسواق التجزئة، وهي سلسلة كبيرة من الأسواق التجارية الفاخرة التي تتوافر بها جميع أنواع السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية وجميع ما يلزم المستهلك السعودي لاحتياجاته الخاصة أو من مستلزمات للاستعمال المنزلي من ملابس ومستحضرات التجميل والعطور العالمية، بالإضافة إلي لوازم المنزل من مفروشات منزلية والسجاد وأدوات المطبخ والمنظفات.
وأسواق عبدالله العثيم السعودية تمتلك العديد من الأسواق الكبيرة ومتاجر هايبر ماركت المميزة، كما أن أسواق العثيم تسعى إلى عمل المزيد من التوسعات لتغطية السوق السعودي بالكامل، وذلك حتى تصل منتجات أسواق العثيم بجودتها العالية إلي كل أبناء المملكة والعمالة الأجنبية الوافدة.
تخفيضات العثيم اليوم
- اشتري من أسواق العثيم السعودية بطاطس لامب وستون تويستر أو كريسكتس 750 جرام بسعر مذهل يصل إلى 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.
- لا تفوت فرصة الشراء من أسواق العثيم السعودية لبنة دارس تركية 375 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على زيت زيتون يورو قولد بكر 500 مللي بسعر خيالي 17.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على أرز فيكتو سيلا بسمتي مقدار الكيس 10 كجم بسعر مناسب 52.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال سعودي.
- أقوى تخفيضات العثيم السعودية على أرز صن فيلدج كالروز مقدار العبوة 5 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي.
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