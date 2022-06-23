خلطة جهنمية لتنظيف سيراميك الحمامات والمطابخ وإزالة الاصفرار وإعادتها كالجديدة!!

وقبل حلول شهر رمضان تهتم النساء بتنظيف الأثاث بشكل متقن والبحث عن خلطات طبيعية تساعدهم في التنظيف والتخلص من البقع والإصفرار في السيراميك الذي يكون من الصعب التخلص منه ويحتاج وقت ومجهود كبير.

خلطة جهنمية لتنظيف سيراميك الحمامات والمطابخ

تتواجد الكثير من الوصفات بمواد طبيعية تساعد في تنظيف السيراميك.

المكونات

كمية مناسبة من الخل.

كمية مناسبة من الماء.

زجاجة رذاذ.

فرشاة خشنة.

طريقة التحضير

يجب استخدام المياه الساخنة ورش الأرضيات بها لمدة 10 دقائق، لأن الماء الساخن يعمل على فتح مسام السيراميك مما يساعد على إزالة البقع والأوساخ المتراكمة به، ثم عليك وضع الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ والرش على الأرضيات وعلى الفواصل بين البلاط، اتركي الخليط على السيراميك لمدة 30 دقيقة حتي يساعد في التخلص من الأوساخ العالقة ثم عليك استخدام الفرشاة الخشنة وفرك البقع جيداً بها للتخلص منها.

تجهيزات رمضان خلطة جهنمية لتنظيف السيراميك

صودا الخبز وعصير الليمون يعد من أهم الوصفات التي تساعد في تنظيف السيراميك بصورة سريعة.

طريقة التحضير

عليك رش طبقة من مسحوق صودا الخبز على السيراميك، ثم عليك وضع عصير الليمون في زجاجة رذاذ ورشها على السيراميك مع صودا الخبز، عليك مسحها بقماشة مبللة بالماء يمكنك استخدام إسفنجة للإزالة الأوساخ المتراكمة، ومسحها بعصير الليمون وصودا الخبز فيساعد في التخلص من البقع.

أسهل طريقة لتنظيف سيراميك الحمامات والمطابخ

استخدام الكلور يساعد بصورة كبيرة في إزالة البقع الصعبة من خلال وضع كمية مناسبة من الكلور على المناطق التي يوجد بها بقع، نقوم باستخدام فرشاة خشنة وندعك البقع بشكل جيد لكي نتخلص من البقع والأوساخ بشكل تام، فهذه الوصفات تساعد بشكل كبير في التخلص من أي أوساخ، وعليك تنظيف الأرضيات بشكل يومي لكي لا تتراكم الأتربة والأوساخ عليها ويكون من السهل تنظيف بأقل مجهود.