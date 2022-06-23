وصفة ورق الغار والقرنفل السحرية لتتمتعي بشعر كثيف وناعم وطويل ... خلال أقل من شهر!!

وسوف نتعرف على طريقة عمل خلطة ورق الغار والقرنفل السحرية لتطويل وتنعيم الشعر ونتائج سوف تبهرك.

مكونات خلطة ورق الغار والقرنفل السحرية:

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-=

ـ ملعقة كبيرة من ورق الغار.

ـ ملعقة كبيرة من القرنفل.

ـ مقدار ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ـ ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

ـ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ـ مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ـ ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة ورق الغار والقرنفل السحري لتطويل وتنعيم الشعر ومنع تساقطه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:

ـ نحضر وعاء ونضع به ورق الغار ، والقرنفل، وإكليل الجبل، وحبة البركة ونقلبهم مع بعض.

ـ نقوم بإضافة ٢ كوب من الماء للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ـ ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي لمدة ١٥ دقيقة.

ـ نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

ـ ثم نحضر وعاء ونضع عليه مصفاه ونقوم بتصفية الخليط جيداً حتى نحصل على الماء.

ـ نأخذ ماء الخليط ونضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب مع بعض.

ـ نقوم بإحضار بخاخ فارغة ثم نقوم بوضع الخليط داخل البخاخ، ثم نرجه جيداً حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

ـ ثم نقوم برش الشعر كل يوم مرتين صباح ومساء مع تدليك فروة الرأس بأصابع اليد حتى نعمل على تدفق الدم إلى فروة الرأس.

ـ يفضل استخدام الخلطة لمدة ثلاث أسابيع متواصلة حتى تحصلي على شعر صحي وجميل.

خلطة ورق الغار والقرنفل:

فوائد خلطة ورق الغار والقرنفل للشعر

تحتوي الخلطة على بعض الفوائد الصحية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:

ـ تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه.

ـ كما تعمل على زيادة حيوية وللمعان الشعر.

ـ تساعد على تدفق الدم لفروة الرأس.

ـ تزيل القشرة والفطريات التي تتراكم داخل الشعر.

ـ كما تعمل على حماية فروة الرأس من الثعلبة والصلع المبكر.

ـ تعمل على تغذية الشعر وتقوي البصيلات التالفة.

ـ تجعل الشعر ناعم وصحى طول الوقت.

ـ كما تساعد على علاج تقصف الشعر وتمنع تساقطه.

طريقة عمل كريم القرنفل لتطويل الشعر:

ـ نحضر كوب من مغلي القرنفل ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب الخليط جيداً.

ـ نقوم بوضع الخليط في وعاء ونضعه على النار لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح ثقيل القوام.

ـ نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت السمسم ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ـ نترك الخليط يبرد تماماً ثم نضع الكريم على الشعر مرة واحدة في اليوم ويتم غسله بعد ساعتين.