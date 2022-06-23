هل تعلم أن شكل جفن عينيك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟! ... اكتشف المزيد

حيث ان هناك انواعد عديدة من الأجفات منهم الأحادي، أي أنه لا يظهر إلا حين تغمضين عينيك، أي بطبقة واحدة، أو مزدوجاً ظاهراً أي أنه يظهر للعيان من دون الحاجة إلى أن تغمضي عينيك، أو مزدوجاً جانبي، أيّ ظاهراً عند أحد جانبي عينك فقط.

1- جفن أحادي غير ظاهر

هل يأخذ جفنك هذا الشكل؟ إذاً، أنت امرأة عملية، لا تنفقين الكثير من وقتك من أجل التفكير في الأمور، بل تمضين نحو التطبيق والفعل والتنفيذ بشكل فوري. كما أنّك تأخذين القرارات السريعة الفعالة في معظم الأوقات وتحققين النجاح. إلا أنّك قد تبدين بعض اللامبالاة أحياناً، ولا سيما حين تشعرين بالتعب جراء تحملك الكثير من المسؤوليات وتنفيذك عدداً كبيراً من المهمات. أما على المستوى العاطفي، فأنت تمتلكين الجاذبية التي تساعدك على بناء علاقة ارتباط تُشعرك بالسعادة والارتياح. ولعلّ ما يزيدك سحراً هو اهتمامك الكبير بمظهرك وأناقتك. إذاً، أنت امرأة لافتة للأنظار. فامضي قدماً وثقي بذاتك.

2- جفن مزدوج ظاهر

يشير شكل الجفن هذا إلى أنّك تتسمين بالفضول، بالمعنى الإيجابي وتسعين دائماً إلى اكتشاف الأمور الخفية وإيجاد الحلّ للأحجيات والإجابات على الكثير من تساؤلاتك. كما أنك سريعة البديهة وتتقنين فنّ التواصل مع الآخرين وتحبين التفاعل على المستوى الاجتماعي وترفضين العزلة والوحدة. لذا، فإن لديك الكثير من الصديقات. كما أنّ معظم الأشخاص المحيطين بك يحبذون التحدث إليك والتعرّف إلى صفاتك وعليك أن تقومي بالمثل في المقابل طبعاً. وهذا الأمر ينعكس على حياتك العاطفية التي تبدو غاية في الحيوية والإشراق والمرح.

3- جفن جانبي مزدوج

إذا كان هذا الوصف ينطبق على شكل جفنك الأعلى، فهذا يدلّ، بالدرجة الأولى على أنّك امرأة عادة ما تتوخى الحذر في علاقاتها مع الآخرين. فأنت غالباً ما تحرصين على التعرّف جيداً إلى أجوائهم قبل الدخول إليها وتفكرين ملياً بالنتائج التي قد تترتب على ذلك وعلى أيّ عمل آخر قد تقومين به، على مستوى حياتك الخاصة والمهنية. كما أنّك تحققين النجاح عادة في ما يتعلق بحلّ المشكلات. أما على المستوى العاطفي، فإنك لا تقدمين على الارتباط قبل أن تكتشفي كل جوانب شخصية وطباع الشخص المعني بالأمر وتفضلين عدم الإقدام على أيّ خطة من دون توقع نتائجها قدر الإمكان. وفي مجال عملك يجد زملاؤك أنك شخص مثير للاهتمام. فهل هذا صحيح؟ أنظري إلى مرآتك.