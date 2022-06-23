عندك كوب عدس ... لن تستخدميه للطبخ ولا للسلق " كنز وانتي لا تعلمي " ... لن تتخيلي أن كل هذا يأتي من العدس؟

كما بامكانك تحضيره بطرق مختلفة إلا أنك غالبا لم تجربي مذاق خبز العدس اللذيذ فلم يتواجد احد الى الان من قام بتذوقه ولم يعشقه سواءا كان طفلا او كبيرا .

وفي هذه السطور سوف نوضح لك في طريقة أعداده في المنزل بسهولة ويسر .

مقادير إعداد خبز العدس والارز في البيت

المكونات

كوب عدس.

كوب أرز.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة دقيق.

معلقة خميرة.

معلقة ملح.

دجاج للحشو او اي حشو مفضل.

كيفية اعداد خبز الارز والعدس بسهولة في المنزل

خبز العدس من أكثر الوصفات اللذيذة التي يحبها الكثير, ويمكن تحضيره بسهولة من خلال الخطوات الاتية:-

يتم غسل كوب العدس جيدا وكوب الارز جيدا حتى يتم التخلص من اي شوائب اي زيوت بهم.

يوضع كوب الارز في اناء ويوضع عليها كوب من الماء الساخن, وكذلك العدس يوضع عليه كوب من الماء ساخن, ويترك كل من الارز والعدس في الماء حتى يصبح كل منهم طري.

يصفي الارز ويوضع في الخلاط وعليه معلقتين ماء ويخلط حتى يصبح قوامه ناعم ويوضع في اناء.

يتم تصفيه العدس ويوضع في الخلاط ايضا ويتم خلطة حتى يتحول الي قوام كريمي.

يوضع الارز على العدس ويقلب كل منهم مها معا ويوضع عليهم معلقة ملح ومعلقة بيكنج بودر.

يضاف على الخليط معلقة الخميرة ومعلقة الدقيق ويقلب حتى يمتزج وتتكون عجينة سائلة.

تترك العجينة نصف ساعة وبعد ذلك يتم تسخين طاسة على النار ويوضع عليها معلقة زيت.

يتم صب كمية من العجينة في الطاسة وتترك خمس دقائق ويتم تقليبها على الجهه الأخرى.

يتم تكرار الخطوة السابقة مع كل الكمية ويوضع بها حشو فراخ او لحم معصج, او اي حشو مفضل.

يمكن استخدام حشو شكولاتة او مربي ايضًا.

فوائد تناول العدس لصحة الجسم

العدس له فوائد كثيرة جدا من أهمها تقليل خطر إلاصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم حيث أثبتت الدراسات أن البقوليات تساهم بشكل كبير في منع نمو الأورام السرطانية بشكل كببر حيث أنها تحتوي على الألياف الكيميائية وأيضا الكيمائية النباتية أيضا يعمل على تعزيز صحة القلب بشكل كببر حيث أثبتت الدراسات أن الذين يعانون من مشاكل في السمنه أو القلل أنه عند تناول كميات من العدس ارتفع لديهم الوكبسنر كنا ذكرنا لكم أن العدس له فوائد صحية كثيرة جدا للجسم يمكن الإستفادة منها بكل سهوله حب أنه مو اكثر البروتينات التي تمد الجسم بالطاقة والصحة والقوة إذا اردتي أن تحصلي على مناعة قوية لجسمك وحماية الجسم من الأمراض يحب أن تقومي باستعمال هذه الوجبه التي تكون غنية جدا بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم والتي يحتاجها للحصول على مناعة قوية .

أعديه لعائلتك وبالف عافية .