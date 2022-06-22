انت الان تتابع خبر الشهادة السودانية الثانوية 2022 .. طريقة وشروط التقديم للدراسة في الجامعات المصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مركز التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية، عن فتح باب التقديم للدراسة في أفضل الجامعات المصرية، بعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية الثانوية للعام 2022 المتوقعة الأيام المقبلة.

وانتهى الطلاب اليوم من تقديم امتحانات الشهادة السودانية الثانوية 2022 في مختلف مدارس السودان، فيما يترقب الطلبة ظهور النتيجة النهائية خلال الشهر المقبل وفق ما هو متوقع فعليا.

الجامعات المصرية التوفرة:

1/ جامعة القاهرة

2/ جامعة المنصورة

3/ جامعة عين شمس

4/ جامعة الإسكندرية

5/ جامعة حلوان

6/ جامعة الزقازيق

7/ جامعة أسيوط

8/ جامعة بنها

9/ جامعة قناة السويس

10/ جامعة طنطا

مميزات الدراسة في مصر :-

️الرسوم :-

يدفع الطلاب السودانين 10% من الرسوم الدراسية في مختلف المراحل الدراسية لتصبح الرسوم الدراسية كالاتي :-

⁦⁩ (الطب - طب الأسنان) = 600 دولار

⁦⁩ (الصيدله - العلاج الطبيعي - الهندسة) = 500 دولار .

⁦⁩ (التمريض و العلوم) = 400 دولار .

⁦⁩ (الكليات الادبية ) = 300 دولار .

️نسب القبول :-

الطب 75%

طب الاسنان 70%

الصيدلة 70%

الهندسه 65%

الإقتصاد 75%

الإعلام 70%

العلوم 55%

التجارة و الآداب واللغات 55%

العلوم و العلوم الصحيه 55%

التمريض 50%

الأوراق المطلوبة للتقديم :-

1/ الشهادة الثانوية (لا يشترط أن تكون الشهادة موثقة في التقديم ).

2/ جواز السفر .

3/ 6 صور فوتوغرافية .

العنوان : جبرة _ غرب جامعه المغتربين

للإستفسار ⁦⁩ :- 0127666792 أو 0996666792.