انت الان تتابع خبر اي دولات .. رابط منصة تثبيت عنوان السكن للأجانب من دائرة الهجرة التركية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ;

أعلنت دائرة الهجرة التركية عن إمكانية تثبيت عنوان السكن للأجانب من حاملي “بطاقات الحماية المؤقتة” (الكيملك) أو الإقامات السياحية عن طريق تطبيق “E-Devlet” (اي دولات).

كيف أغير عنوان سكني عن طريق “e – Devlet”

يمكن التقدم بطلب لتغيير عنوان سكني عبر الدخول إلى حسابي الشخصي على منصة الدولة الرقمية “E-Devlet” والبحث عن خيار (Yabancıların Adres Değişikliği ve Tescil Bildirimi)

ومن ثم اختيار الأشخاص الذين يريدون تغيير عنوان سكنهم، إما بتغيير عنوان سكن الشخص فقط أو تغيير عنوان سكن العائلة بالكامل، بالإضافة إلى اختيار تاريخ الانتقال من العنوان الحالي .

وفي المرحلة التالية يجب اختيار الولاية والمنطقة وإدخال معلومات عنوانك الجديد بالتفصيل، وبعد ذلك يتوجب على مقدم الطلب أن يتحقق من المعلومات التي أدخلها واستكمال العملية بالخطوات المطلوبة.

ويجب الانتباه إلى أن عنوان السكن الذي سينتقل إليه الفرد يجب أن يكون فارغاً ولا يسكنه أحد، وإلا سيطلب من المتقدم مراجعة زيارة مديرية النفوس التابعة لمنطقة السكن.

ويتطلب من حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة”، اصطحاب عقد إيجار السكن الموقع من قبل صاحب البيت والمستأجر نفسه، إضافة إلى إحدى الفواتير (المياه، الكهرباء، الغاز).

وعند وصول المتقدم لتحديث العنوان يجب عليه إبراز الرسالة النصية المرسلة من قبل إدارة الهجرة عند حجز الموعد.

وفي حال اشتراك شخصين أو أكثر في السكن، وكانت الفواتير جميعها وعقد إيجار المنزل مسجلة باسم شخص واحد، يجب على الآخرين التوجه إلى “النوتر” وطلب تعهد يوضح بقاء الأشخاص في السكن نفسه، لتثبيت العنوان .