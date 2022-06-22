انت الان تتابع خبر وداعا للشيخوخة ... زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل ترغبين ببشرة نضره ومشدودة كبشرة الأطفال وتبحثين عن طرق طبيعية تمكنك من ازالة التجاعيد والخطوط الدقيقة كما تخلصك من البقع الداكنة

سنقوم اليوم بتحضير زيت سحري سيعمل كمفعول السحر على بشرتك وسيعيد تحفيز أنتاج الكولاجين .

يتكون هذا الزيت من مواد بسيطة ستجدينها عند العطار وكل ما عليك هو احضار المواد المطلوبة والالتزام بالمقادير وسيعود الشباب لبشرتك في مدة قصيرة للغاية .

زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين

يتكون الزيت من العناصر التالية:

1_10 أوراق من أوراق الغار.

2_نصف كوب صغير من اليانسون النجمي.

3_نصف كوب من زيت الزيتون.

4_كبسولة فيتامين ه‍.

5_ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الزيت وتطبيقه على البشرة :-

خذ أوراق الغار و قم بطحنها في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على بودرة أوراق الغار.

اطحن أيضاً اليانسون النجمي في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق اليانسون النجمي.

ضع زيت الزيتون في برطمان زجاجي وأضف إليه مقدار ملعقة من مسحوق أوراق الغار ملعقة من مسحوق اليانسون النجمي.

اخلط المكونات جيداً ثم قم بإغلاق البرطمان بإحكام ثم ضعي البرطمان في حمام مائي.

طريقة تطبيق الطريقة على البشرة

اترك البرطمان على النار لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفية الخليط بواسطة طبقة من القطن في مصفاة لاستخراج الزيت فقط بخلاصة المكونات.

وبهذا نكون قد حصلنا على زيت من أقوى الزيوت في إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة ويشد البشرة.

أضف كبسولة فيتامين ه‍ إلى الزيت مع إضافة زيت اللوز الحلو وامزج جيداً.

احتفظ بهذا الزيت في برطمان زجاجي صغير ويمكنك الاحتفاظ به في مكان جاف لفترة طويلة.

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طبقي هذا الزيت على بشرة وجهك قبل النوم ثم دلكي بشرتك جيداً بحركات دائرية لطيفة حتى تمتص بشرتك الزيت.

اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول الخاص بك.

كرري تطبيق هذا الزيت بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج فستحصل على بشرة مشدودة من أول إستخدام وستختفي التجاعيد نهائياً من الأسبوع الأول للحصول على نتيجة فعالة.