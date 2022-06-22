انت الان تتابع خبر هل تعلم أن شكل فمك يكشف الكثير من أسرار شخصيتك؟... تعرف على المزيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنت لا شك تأخذ شكل فمك بعين الإعتبار عند وضع المكياج ولكن هل تعلم بأنها تعطي نظرة ثاقبة عن شخصيتك وفقاً لبعض علماء النفس أن هناك صلة بين شكل الشفاه الخاص بك والسلوكيات التي تقوم بها . ويمكن تصنيف شكل الشفاه إلي مجموعة متنوعة من الأشكال منها الممتلئ والنحيف والشفاه الصغيرة والشفاه الواسعة والعديد من الأشكال المثيرة للإهتمام وتكشف المزيد عنك.

ـ الشفاه الممتلئة:

غالبا ما ينظر للشفاه الممتلئة بأنها من سمات الجاذبية . بالرغم من أن النساء صاحبات الشفاه المتلئة لا يمتلكوا النضج العاطفي الكاملة إلا أن لديهم إحساس قوي من الثقة بالنفس يساعدهم في الحصول علي مايريدونه في حياتك . بذلك فإن لهم شخصية واثقة من نفسها عند التصرف وقابلية علي مواجهة التحديات المختلفة

ـ الشفاه الرقيقة:

يمكن أن تجعل الشفاه الرقيقة الفم يبدو صغير حتي لو كان واسعاً في الواقع. يتسم أصحاب الشفاه الرقيقة بشخصية خجولة وتشعر بإنعدام الأمن . ومع ذلك فإن النساء الذين لديهم شفاه رقيقة عادة ما يحققوا النجاح في حياتهم العملية والخاصة

الفم الصغير:

في حال وجدتي بأن فمك ليس واسعاً جداً بالمقارنة مع بقية ملامح وجهك، فإن لديك فم صغير. تتمتع المرأة صاحبة الفم الصغير بشخصية مقبولة إجتماعياً وتكوين علاقات إجتماعية كثيرة كما أنها تتمتع بالكرم . وتتميز بالإخلاص الشديد لأصدقائهم

ـ الفم الواسع:

قد تجد الفم أوسع من الأنف والذقن، وغيرها من ملامح الوجه الأخري . وغالباً الأشخاص الذين لديهم فم واسع يتمتعوا بشخصية قيادية وثرثارة . وعادة ما يكون لديهم العديد من المواهب المختلفة وأيضاً تكوين صداقات بسهولة مع الأخرين .

ـ الشفاه علي شكل قلب:

إن كان لديك شفاه ممتلئة وتعطي شكل القلب . فإن النساء صاحبات الشفاه علي شكل قلب يتمتعوا بالجرائة والإستقلال في حياتها . ويفضلوا الدقة عند القيام بأي شئ في حياتهم والتعبير عن مشاعرهم بحرية .

ـ الجزء الأسفل من الشفاه مدور ومنخفض إلي حد ما:

إذا وجدت بأن الجزء الأسفل من الشفاه منخفض إلي حد ما ويتدلي إلي أسفل، قد يدل ذلك علي أنك ترغب في الإنسحاب من بعض الأمور ولكن بطريقة مدروسة. هذه الشخصية غالباً ما تتمتع بالمزيد من الذكاء .

ـ الشفاه المستديرة:

إن هذه الشفاه ممتلئة من الجانبين وأيضاً الفم صفير. وغالباً ما تشير إلي أن صاحبه لديه عقل متفتح ومثقف ويبحث دائماً للتنقيب عن الأمور التي تزيد من ثقافتهم . كما أنهم يتمتعوا بالقليل من التمرد وكره الروتين .

ـ الشفاه البيضاوية:

الشفاه السفلي ممتلئة في الغالب وواسعة، وعادة النساء صاحبات الشفاه البيضاوية يتمتعوا بالشباب والحيوية وتخلق طبيعة مرحة لهم كما أنهم إجتماعين في التعامل مع الناس .