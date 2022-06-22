طريقة مذهلة لقلي السمك في المنزل دون صدور روائح... ستدهشك

تعرفي على حيل مدهشة لقلي السمك بدون روائح:

في البدايةـ احرصي على ترك النوافذ والأبواب مفتوحة، لأنّ الهواء داخل المطبخ هو المسؤول الرئيسي في التخلّص من رائحة السمك المقلي فوراً.

ثم قومي بغلي القليل من القهوة أثناء عملية طهي السمك، وستعمل القهوة على تشرّب الرائحة الكريهة.

بعد ذلك قومي بإعداد طبق من الحلويات بالرائحة الطيبة واخبزيها أثناء تحضير السمك.

قومي بغلي القليل من أعواد القرفة مع الهيل في الماء وسيعمل المزيج على إزالة رائحة قلي السمك.

ثم قومي بتوزيع شرائح من قشرة الليمون الحامض في المطبخ واستمتعي برائحة منعشة أثناء القلي.

ضعي وعاء من الخل قرب الفرن، حيث يمتصّ الخل كل الروائح الكريهة.