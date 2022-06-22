نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع كأنه جديد.. تنظيف الكوتشي الأبيض والقماش من البقع والأتربة بالخلطة السحرية في ثواني بدون دعك أو فرك في المقال التالي
الكوتشي الأبيض يتأثر بأي خروجه، ويتم اتساخه من أقل شئ، وعلى وجه الخصوص إذا كان الطفل يتناول مشروب أو طعام ويقع منه على الكوتشي الأبيض، والجميع يرغب في شراء الكوتشي الأبيض لأنه يناسب جميع ألوان الملابس، مع العلم أن معظم أنواع الكوتشيات البيضاء تكون مصنوعة من خامة معينة تتحمل المشي والقيام بجميع انواع التمارين الرياضية، ولكن المشكلة الوحيدة التي تجعل الأشخاص يتكاسلون من شراء الكوتشي الأبيض هو أنه يتحول لونه من اللون الأبيض إلى اللون الأسود، بالإضافة إلى أنه يوجد أنواع كوتشي لا يتم غسله بالماء، ولكن الآن سوف نقدم أكثر من طريقة تنظيف الكوتشي، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
استخدام معجون الأسنان في تنظيف الكوتشي الأبيض
المشكلة الوحيدة في الكوتشي الأبيض أن جميع الأمهات لا تعرف الطريقة الصحيحة لتنظيف الكوتشي، لأنه لو قامت ربة المنزل تنظيفة بطريقة خاطئة من الممكن أن تؤدي إلى إتلاف الكوتشي وتقطيع الخيوط، وفي أوقات أخرى من الممكن أن يؤدي إلى اصفرار الكوتشي، والآن سوف نقدم لكم طريقة تنظيف الكوتشي باستخدام معجون الأسنان:
- يجب وضع معجون الأسنان على الكوتشي كله.
- يجب تركها على الكوتشي لمدة ربع ساعة.
- يجب فركها باستخدام فرشاة أسنان غير مستخدمة.
- يجب إعادة تنظيفه باستخدام فرشاة والماء النظيف.
- يجب ترك الكوتشي في الهواء والشمس لمدة ثلاث ساعات حتى يجف تماما.
- يجب استخدام هذه الوصفة في كل مرة يتسخ فيها الكوتشي.
طريقة تنظيف الكوتشي باستخدام البيكنج صودا
البيكنج صودا له فعالية كبيرة في تنظيف الكوتشي الأبيض من البقع والأوساخ في ثواني وبدون أي ضرر على الكوتشي، والآن سوف نقدم لكم خطوات استخدام البيكنج صودا في التنظيف:
- يجب وضع كمية من البيكنج صودا مع كمية مناسبة من صابون الأطباق.
- يجب استخدام فرشاة صغيرة ويتم غمسها في الخليط.
- يتم دعك الكوتشي بها.
- نكرر هذه الخطوة حتى يصبح الكوتشي نظيف وأبيض من الأول.
- يجب تركه في الشمس حتى يجف تماما، وبعد ذلك يجب ارتدائه مرة أخرى.
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