شوف أحدث العروض والخصومات من هايبر لولو

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يقدم هايبر لولو العديد من العروض والخصومات على العديد من المنتجات التى تغطي احتياجاتك واحتياجات أسرتك كما يقدم لولو هايبر الفواكه والخضروات الطازجه واللحوم المتنوعه والأسماك البحرية بأنواعها وبأسعار تنافسية ويتواجد أيضا في هايبر لولو ماركت جميع المنتجات المعلبة والأطعمة الجافة بجودة عالية وأسعار مناسبة كما يمكنك إقتناء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأسعار منافسة حيث يمكنك إقتناء شاشات التلفاز وإكسسوارات للأجهزة المحمولة كما أن بإستطاعتك الحصول على كل هذه الإمكانيات و الأشياء في العروض الأسبوعية الحصرية من لولو هايبر. خصومات هايبر لولو احصل على لحم نعيمي أنثى خروف كامل سعودي 18ـ22 كيلو بسعر 659 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

اشتري أيضا لحم كتف باكستاني للكيلو بسعر 28.90 ريال سعودي بدلا من 36.90 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 46.95 ريال سعودي. أيضا بإمكانك الحصول على لحم جمل بالعظم بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 33.90 ريال سعودي.

مفصل لحم بقري برازيلي بسعر 33.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 53.90 ريال سعودي.

لحم عجل هندي الربع الأمامي بسعر 32.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 43.95 ريال سعودي. خصومات لولو اشتري قطع لحم الضأن الأثيوبية بسعر 40.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 46.90 ريال سعودي.

إقتني أيضا فخذ بقري باكستاني بالعظم بسعر 35.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 39.90 ريال سعودي.

كما بإمكانك الحصول على لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 34.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 49.95 ريال سعودي. لحم بقري تندر لورين نيوزلاندي كامل بسعر 119.902 ريال سعودي للكيلو بدلا من 138 ريال سعودي.

احصل على شرائح سمك الكنعد كبيرة بسعر 72.90 ريال سعودي بدلا من 96.95 ريال سعودي.

تبضع سمك الباراموندي بسعر 22.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 29.95 ريال سعودي. أقوى العروض من لولو اشتري سمك هامور بسعر 27.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 36.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سمك شعري متوسط بسعر 25.90 ريل سعودي للكيلو بدلا من 46.95 ريال سعودي.

سمك سلفربارا بسعر 6.90 ريال سعودي للكيلو بدلا من 10.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا سمك عندق بسعر 13.90 ريل سعودي للكيلو بدلا من 18.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث العروض والخصومات من هايبر لولو - ثقفني

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