نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض بنده الأسبوعية يونيو 2022 عروض وتخفيضات لا تفوتك على المنتجات الغذائية والاجهزة فرصه في المقال التالي

أقوي عروض بنده الأسبوعية يونيو 2022 نقدم لكم اليوم أبرز عروض بنده الأسبوعية يونيو 2022م، حيث تعمل ماركت بنده بتوفير أفضل المنتجات وبالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بعمل عروض تخفيضية مميزة على عروضها كل أسبوع أو كل شهر، ولكن عروض شهر يونيو الجاري هي عروض مميزة لأنها عروض العيد والتسابق عليها يكون كبير جدًا وخاصة وأننا في العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك ويمكنك اللحاق بالعروض الآن قبل نفاذ الكمية. عروض بنده الأسبوعية يونيو 2022م كريمة نوتيلا من البندق والكاكاو سعرها انخفض من 34.95 ريال سعودي إلى 22.95 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا الطرية سعرها وصل من 34.95 ريال سعودي إلى 25.95 ريال سعودي.

طحين بر الأولي الفاخر سعره أصبح 9 ونصف ريال سعودي بدلًا من 15.80 ريال سعودي.

كريمة المراعي للطبخ سعرها وصل من 33 ريال سعودي إلى 18.95 ريال سعودي.

أرز مرة الشعلاني البسمتي سعره انخفض من 42.95 ريال سعودي إلى 29.95 ريال سعودي.

زبدة لورياك غير مالحة سعرها وصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

كونتري نستلة كورن فليكس سعر العلبة 14.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

مياه بيرين سعر الزجاجة وصل من 21 ريال سعودي إلى 11.95 ريال سعودي.

تونة فودي خفيفة سعر العلبة أصبح 14.95 ريال سعودي بعد أن كان 25 ونصف ريال سعودي.

زيت تفل الزيتون أوندوليفا سعر العلبة منه وصل إلى 9.95 ريال سعودي بعد أن كان 19.95 ريال سعودي. عروض وتخفيضات ماركت بنده الأسبوعية شرائح جبنة شيدر سعر الكيس منها انخفض سعره من 17.95 ريال سعودي إلى 14.95 ريال سعودي.

أما سعر شرائح برجر قليل الدسم وصل من 19.95 ريال سعودي إلى 9.95 ريال سعودي.

بطاطس لامب وستون للقلي سعر الكيس منها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي.

زجاجة مياه صفا وصل سعرها من 22.95 ريال سعودي إلى 18.95 ريال سعودي.

مياه نوفا سعر الزجاجة منها وصل إلى سعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

أكياس شاي خدير سعرها وصل إلى 14.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ونصف ريال سعودي.

عصير الصافي سعر الزجاجة وصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال سعودي.

بسكويت دانيسا سعره انخفض من 38 ونصف ريال سعودي إلى 29.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده الأسبوعية يونيو 2022 عروض وتخفيضات لا تفوتك على المنتجات الغذائية والاجهزة فرصه - ثقفني

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