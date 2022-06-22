نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير ساخنة بنفس حرارة الموسم وأسعار الجوالات الحديثة لا تقاوم في المقال التالي
عروض متميزة داخل مكتبات جرير السعودية بمناسبة شهر الصيف آخر شهر يونيو 2022، jarir bookstore مكتبة جرير السعودية دائمًا ما تقدم مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة بشكل أسبوعي تقريبًا ولكن هذا الأسبوع سوف تقدم مجموعة من التخفيضات بمناسبة قدوم شهر الصيف، وعروض جرير تكون مليئة بالخصومات التي تجعل الأسعار مناسبة للجميع، ونظرًا لذلك ينتظر كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عروض جرير بشكل مستمر، وإليكم اليوم خلال هذه السطور مجموعة متميزة من جرير لشهور الصيف سيقدمها خلال شهر يونيو 2022.
عروض جرير على الالكترونيات والشاشات الذكية وتنزيلات اللابتوب من مكتبة جرير
عروض جوالات جرير السعودية
مكتبات جرير السعودية هي أكبر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويوجد داخل هذه المكتبات أكبر وأهم الكتب المترجمة التي يبحث عنها الجميع كما يوجد بها كافة المستلزمات المدرسية بالإضافة إلى كافة الأجهزة والأدوات الإلكترونية وملحقاتها، وكافة هذه المنتجات بأسعار متميزة للغاية ولذلك يفضل جميع المواطنين في السعودية مكتبات جرير وذلك لأن منتجاتها تتميز بالجودة العالية والاسعار المناسبة للجميع.
عروض متميزة وعروض جرير على الجوالات بمناسبة شهر الصيف
هذا الأسبوع تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بمناسبة شهر الصيف، وتتمثل العروض في المنتجات التالية:
- بطاقة سامبا جرير آيفون 13 برو ماكس سعته 128 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون جوال آيفون 12 سعته 64 جيجا بايت بسعر 2899 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير فيفو واي 76 سعته 128 جيجا بايت بسعر 1219 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سامسونج جالكسي إس 21 سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 2499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير موتورولا موتو جى 21 سعته 128 جيجابايت بسعر 799 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي واي 9 أى سعته 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي إيه 52 سعته 128 جيجا بايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي نوفا 9 سعته 128 جيجا بايت بسعر 1599 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير لينوفو كى 15 سعته 128 جيجا بايت بسعر 649 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير أوبو أى 55 سعته 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ريدمي نوت 10 إس سعته 128 جيجا بايت بسعر 849 ريال سعودي.
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