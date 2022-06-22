انت الان تتابع خبر عاجل.. رد مبروك عطية على الهجوم بالاعتزال: من زمان كان لازم تعمل الخطوة دي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضعت تصريحات الدكتور مبروك عطية استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الأخيرة في مأزق، وذلك بعد لقائه الأخير كما تحدث عنه في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو الذي جاء تحت عنوان “لهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود”، وتحدث فيه عنه اعتزاله، وبرر كل ما قاله بخصوص ما حدث في واقعة طالبة المنصورة نيرة اشرف.

رد مبروك عطية على الهجوم بالاعتزال عبر فيس بوك

واستغرب مبروك عطية في الفيديو من الهجوم الذي حدث عليه بسبب كلمة “القفة” وارتباطها بالمرأة، وقال “مش لادد عليكم كلمة قفة دي موجودة في أمهات مصادر اللغة العربية.. مش أحيانا حد يوجه خرطوش ناحية راس بنتك وأنت راكب جنبها في العربية فتجيب راسها في الدواسة وتحميها من الخرطوش لا يقتلها”.

واستكمل قائلاً “تلبس القفة ولا راسها تنزل في دواسة، إساءة أي اللي للمرأة اعملي ما بدالك وتحملي النتيجة، ما كتب الله شيئا على عبادة إلا لمصلحتهم، واللبس المحتشم مش هيمنع جريمة ولكن يقلل أي خطورة أو إساءة”.

رد فعل الجميع على تصريحات مبروك عطية

وبالرغم من التوضيح الذي قدمه مبروك عطية بخصوص طالبة المنصورة وإعلانه الاعتزال، ولكن البعض ما زال يهاجمه حتى الآن، وقال احد الحسابات “مال البنت محجبة أو مش محجبة، واحد وقتلها علشان طلبها ورفضت فقتلها دافعو عن حقها حفاظا على مشاعر والديها”.

ودون حساب آخر قائلاً “إيه لزوم ده كله والتجاوز في الكلام الكلمة الطيبة صدقة تشفي جراح الناس بدل زيادة المهم في مصابهم”، ورحب أحد الحسابات بخطوة اعتزال عطية قائلاً “من زمان كان لازم تعمل الخطوة دي”.