انت الان تتابع خبر سر الخلطة..مطاعم البيك في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت شركة “أقوات” للصناعات الغذائية وتوكيل شركة مصرية متخصصة في مجال إنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية، مذكرة تفاهم لمنح حقوق تصنيع منتجات مطاعم البيك في مصر.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال مطاعم البيك في مصر، عقب توقيع هذه الاتفاقية، وهي متخصصة في الوجبات السريعة المعروفة.

مطاعم البيك

تاسست مطاعم البيك في منتصف السبعينات في مدينة جدة بالسعودية، واشتهرت بتقديم وجبات الدجاج والمأكولات البحرية مع البطاطس “بروست”، ونالت إعجاب الكثير بسبب مذاقها المميز، وسعرها المناسب.

مطاعم البيك في سطور

انتشرت سلسلة مطاعم البيك بشكل كبير في جدة، ثم توسعت فروعها في كل مناطق السعودية، ليصل عدد الفروع إلى 120 فرعًا بالسعودية عام 2021، بالإضافة إلى فرعين في مملكة البحرين وفرع في الإمارات.

سر الخلطة

وجبة البيك تتميز بمذاق جيد، لأن الخلطة السرية تضم 18 عنصرًا من التوابل والاعشاب، تستخدم في إعداد الجمبري، ووجبة الدجاج المسحب.