شوف عروض بنده اليوم 40% حتى نهاية الأسبوع او نفاذ الكمية اغتنم الفرصة وتسوق الآن

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عروض بنده اليوم، هايبر بنده من الأسواق التي يتوافر بها أقوى العروض والخصومات الرائعة منها تخفيضات رائعة للغاية على سعر المنتجات المتواجدة في الهايبر، حيث أن هايبر بنده يعد من ضمن الأسواق التي يتواجد بها كل المنتجات بكافة أنواعها منها منتجات المنظفات والحلويات مع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من السلع التي يريدها كل الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فإن هايبر بنده يعتبر من أهم وأشهر الأسواق المتواجدة بالمملكة.
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عروض بنده اليوم
يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تم تشييدها بعام 1978، حيث أن تلك الشركة تعد من الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق المركزية والتجارية والمالية، وهذا من أجل بيع كافة المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية حتى قام السوق بتوفير منتجات غذائية وغير غذائية أيضًا إلى أن أصبح الهايبر من أشهر الأسواق والشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده الأسبوعية 4 حبات من الجبن المثلثات نوعها بريزيدن عدد 8 قطع مقدار 120 جرام يكون سعرها 11.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الجبن الحلومي اليوناني يكون 39.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 250 جرام من الجبن الحلوم قليل الدسم من النوع فيكتوريا يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية الجبن كريمي المطبوخة القابلة للدهن بالملح الخفيف من النوع بوك مقدار 500 جرام تكون بسعر 18.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
تنزيلات بنده الأسبوعية
- خصومات بنده الأسبوعية الجبن فيتا البيضاء من نادك مقدار 500 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية عدد اثنان حبة من شرائح الجبن الشيدر من نادك عدد 10 قطع مقدار 200 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- تخفيضات بنده الأسبوعية آيس كريم من أم آند أمز عدد 1 + 1 مقدار 70 مل يكون بسعر 6.50 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 110 مل من آيس كريم من النوع جالاكسي سعره يكون 6.50 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم 6 * 50 مل من الآيس كريم نوعه لندن ديري يكون بسعر 17.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 672 جرام من برجر المشوي الفراخ من النوع هرفي يكون بسعر 17.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
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