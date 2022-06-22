نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض و الخصومات من العثيم مول في هذا الأسبوع في المقال التالي

يقدم العثيم مول أقوى الخصومات والعروض على العديد من المنتجات سواء كانت غذائية أو غيرها كما يتواجد في العثيم مول خصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بشكل عام بجميع أنواعها وبأسعار مناسبة جدا ومنافسة والعثيم مول يقدم منتجات معلبه ولحوم طازجة وأسماك بحرية بأنواعها ويتواجد أيضا فواكه وخضروات طازجة ومنتجات غذائية أخرى كما يمكنك الحصول على هواتف محمولة و شاشات التلفاز وساعات اليد وسماعات الأذن كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من العثيم مول. عروض العثيم مول اشتري جيل إيريال للغسالات أصلي بوزن 2.8 لتر بسعر 35.95 ريال سعودي بدلا من 41.50 ريال سعودي.

احصل على جيل تايد للغسالات زهور الورد بسعة 1.8 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء صابون صحون فيري بلس ليمون بسعة 800 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي. احصل ايضا على صابون تايد نانو بودز 2.295 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 98.95 ريال سعودي.

أقراص فيري لغسالة ليمون 54 حبة 729 جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلا من 109.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا صابون بونكس أوتوماتيك الاصلي بوزن 5 كجم بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 41.50 ريال سعودي. خصومات العثيم احصل على صابون أريال أزرق مركز كيس 2 في 5 كجم بسعر 91.95 ريال سعودي بدلا من 117.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء صابون أريال أزرق 7 كجم بسعر 66.95 ريال سعودي بدلا من 125.95 ريال سعودي.

مفارش سفرة فيكتو زهور 85 في 110 سم 60 حبة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 35.50 ريال سعودي. تسوق أيضا ماكينة حلاقة برووف رجالي 14 +6 حبات بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.

اشتري شامبو عباية ركس 1 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11.50 ريال سعودي.

إقتني صابون يد شير عود 2.77 لتر بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 25.50 ريال سعودي. أحدث خصومات العثيم مول احصل على مزيل عرق فا رجالي رول 50 مل بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 14.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء جل إستحمام فا بكريمة العسل 250 مل بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا غسول فم ليسترين شاى أخضر 500 مل بسعر 21.95 ريال سعودي.

غسول وجه نيوتروجينا عميق 200 مل بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض و الخصومات من العثيم مول في هذا الأسبوع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى العروض و الخصومات من العثيم مول في هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.