نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الساخنة لشهر يوليو وتخفيضات رائعة مع موسم الإجازات الصيفية في المقال التالي
أفضل عروض وتخفيضات العثيم السعودية يونيو 2022، من الموضوعات المهمة هذه الأيام والتي يتساءل عنها عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية هي العروض والتخفيضات الخاصة بأسواق العثيم السعودية لشهر الصيف، وذلك لان عروض وتخفيضات الصيف تكون متميزة جدًا وينتظرها الجميع نظرًا لما يوجد فيها من هدايا ومفاجآت، وإليكم خلال مقال هذا اليوم أفضل العروض والتخفيضات لأسواق العثيم لشهر يونيو 2022 وهي عروض الصيف.
عروض العثيم لفصل الصيف وتنزيلات وخصومات هائلة على السلع الغذائية الطازجة
العثيم العروض الترويجية السعودية
داخل المملكة العربية السعودية منذ السبعينات من القرن الماضي تم إنشاء العديد من الأسواق التجارية أو السوبر ماركت والمتاجر، ولكن أفضل وأهم هذه الأسواق هي أسواق العثيم والذي تم إنشائه في مدينة الرياض وكان عبارة عن متجر صغير لبيع بعض المواد الغذائية ولكنه نجح نجاح كبير حتى وصل إلى أن أصبح أكبر شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية وأصبح له فروع متعددة في كافة مدن السعودية وأيضًا فروع أخرى في دول الوطن العربي.
مهرجان الطازج العثيم وأفضل عروض وتخفيضات العثيم السعودية يونيو 2022
تقدم اسواق العثيم مجموعة من العروض الضخمة المليئة بالهدايا والمفاجآت المختلفة، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:
- عروض العثيم اليوم الاثنين قرع أمريكي 2 كيلو بسعر 4.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين ملفوف محشي 2 كيلو بسعر 3.45 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم طماطم شيري 2 علبة بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شمندر 2 كيلو بسعر 3.45 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم خس ايس بيرج سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب فلفل حار أخضر سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده عدس أحمر سعر الكيلو 6.50 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم هل زدني 500 جرام بسعر 45.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه كروسان بالزبدة 5 حبات بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم فلفل أٍود مطحون سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم كيكة الغابة السوداء صغير سعر الحبة 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول شبيهة جبنة جرين لاند بالقشطة سعر الكيلو 20.95 ريال سعودي.
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