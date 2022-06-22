نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الإسبوعية حرق أسعار خصم نصف السعر على أدوات المطبخ الأجهزة والهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الإسبوعية حرق أسعار خصم نصف السعر على أدوات المطبخ الأجهزة والهواتف، يتوفر قدر طبخ مع غطاء حجم 24 سم بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، يتوفر ميزان مطبخ إلكتروني بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، يتوفر بي دي غلاية حجم 2 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 75 ريال خصم 22%، يتوفر سعة 1.5 لتر بسعر 55 ريال بدلا من 69 ريال خصم 20% ضمن عروض بن داود حتى نهاية شهر يونيو.

عروض بن داود الإسبوعية حرق أسعار

يتوفر سعة 1 لتر بسعر 49 ريال بدلا من 65 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض بن داود الإسبوعية لشهر يونيو طقم كاسات زجاجية عدد خمس قطع ذهبية بسعر 99 ريال بدلا من 152 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض أدوات المطبخ هايبر بن داود ديليمانو مقلاة غير قابلة للإلتصاق حجم 24 سم بسعر 28 ريال بدلا من 38 ريال خصم 27%، تتوفر حجم 28 سم بسعر 32 ريال بدلا من 49 ريال خصم 35%.

خصومات نصف الثمن بن داود

تتوفر بابيليس مملس الشعر 32 مللي بسعر 129 ريال بدلا من 199 خصم 35%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود فيليبس مجفف الشعر 1200 وات بسعر خاص 99 ريال، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن بن داود ماكينة حلاقة الشعر بسعر 114 ريال بدلا من 229 ريال خصم 50%، تتوفر كينوود مفرمة كهربائية بسعر 149 ريال بدلا من 199 ريال خصم 25%، يتوفر مضرب يدوي كينوود 250 واط بسعر 99 ريال بدلا من 149 خصم 34%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود

يتوفر كي اون خلاط بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داودفيليبس قلاية هوائية 1.2 كيلو جرام بسعر خاص 549 ريال، تتوفر ضمن حرق أسعار هايبر بن داود جانو عجانة هايبر بلس 1200 وات خماسي السرعات سعة 7 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 365 ريال خصم 5%، يتوفر جيباس فرن كهربائي 2000 واط بسعر 319 ريال بدلا من 389 ريال خصم 18%، تتوفر امبريال غلاية ماء كهربائية 800 وات سعة 800 لتر بسعر 139 ريال بدلا من 198 ريال خصم 30%، تتوفر بن داود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال خصم 31%.

عروض الشاشات هايبر بن داود

تتوفر ضمن عروض هايبر بن داود الإسبوعية لشعر يونيو جيباس مكنسة كهربائية 2300 وات بسعر خاص 249 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داود تلفزيون هايسنس سمارت تي في 65 بوصة يدعم تقنية 4K Ultra HD بسعر 2849 ريال بدلا من 4499 ريال خصم 37%، يتوفر تلفزيون هايسنس سمارت تي في 55 بوصة يدعم تقنية 4K ultra HD بسعر 2199 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 37%.

عروض الهواتف شهر يونيو

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A23 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية رباعية 50 ميجا بكسيل بسعر 819 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بن داود هاتف سامسونج جالاكسي A53 يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر خاص 1499 ريال، يتوفر هاتف آيفون 13 برو سعة 256 جيجابايت بسعر 4449 ريال، يتوفر هاتف نوكيا 105 بسعر 75 ريال ضمن عروض هايبر بن داود حتى نهاية شهر يونيو.