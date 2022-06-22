نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى وأحدث خصومات أسواق العثيم مول في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم مول الكثير من المنتجات المتنوعة والعديدة بأسعار مناسبة جدا ومنافسة حيث يمكنك إقتناء أى نوع من أنواع اللحوم الطازجة والأسماك البحرية المتنوعة، وبأسعار منافسة ويتواجد أيضا في أسواق العثيم مول فواكه وخضروات طازجة ومتنوعة، والعديد من الأغذية المعلبة والأطعمة الجافه بجودة عالية وأسعار في المتناول، ولم تقتصر أسواق العثيم على هذا فقط بل واشتملت على الأجهزة الكهربائية، والأدوات الإلكترونية بأحدث الموديلات كل ذلك وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من العثيم مول. عروض العثيم مول اشتري شاشة ارو ال اي دي سمارت ٦٥ بوصة فول اتش دي بسعر 1779 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على شاشة امبيكس سمارت بحجم ٥٠ بوصة بجودة 1080 فول اتش دي بسعر 1269 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي للحبة.

تبضع شاشة امبيكس ال اي دي بحجم ٣٢ بوصة بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي. اشتري جوال اي تي ال ٩٢٠٠ بسعر 114 ريال سعودي.

سماعة جيباس متنقلة بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على جوال تكنو كي جي ٧ ان بمساحة ذاكرة ٤ جيجا مساحة تخزين ١٢٨ جيجا بايت بسعر 655 ريال سعودي. خصومات العثيم مول احصل أيضا على طباخة ارز بانيكس بسعة ١.٨ لتر بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

قدر كيتشنجر بحجم ٢٦ سم بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 52 ريال سعودي.

اشتري قدر كيتشنجر بحجم ٢٨ سم بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 47 ريال سعودي. احصل على مقلاة مستر كوك مسطحة بحجم ٣٢ سم بسعر 28 ريال سعودي بدلا من 40 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف المنيوم بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.

اشتري أيضا ترمس بلا ميرو بسعة ١ لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي. تخفيضات العثيم احصل على منفاخ هواء بيستوي بسعر 23 ريال سعودي بدلا من 35 ريال سعودي.

اشتري ايضا مضخة سفاري الكترونية بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

احصل ايضا على توصيلة الفنار كهرباء ٣ متر بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 74 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى وأحدث خصومات أسواق العثيم مول - ثقفني

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