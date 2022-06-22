شوف أقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر ماركت وكبون خصم إضافي

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض نصف السعر على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والعديد من المنتجات الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وقسم الأحذية والأكسسوارات والحقائب النسائية، وغيرها العديد هذا بالإضافة إلى مفاجأة خاصة بعملائها القيمين وهو كبون خصم إضافي بقيمة ثلاثون ريال سعودي، مع العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة للتعرف على العروض واقتناء جميع احتياجاتك من مكان واحد فقط حيث يأتي العالم إلى التسوق. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية: سكر أبيض نقي الأسرة وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 35.20 ريال.

جينتو مسحوق غسيل متنوع وزن العبوة 5 كيلو جرام بسعر 29.90 ريال سعودي بدلاً من 72.50 ريال.

الشعلان أرز بسمتي أبيض وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 76.45 ريال.

عرض ترويجي على كرتونة دجاج مجمد التنمية بها 10 حبات بسعر 115.95 ريال سعودي بدلاً من 132.95 ريال. زيتون إسباني أخضر أو أسود كامل بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال.

جبنه موزاريلا دنيماركبة الثلاث بقرات بسعر 28.50 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

جبنه بيضاء إسطنبولي أو براميل سعودي بسعر 12.5 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.50 ريال. أقوى عروض الأربع أيام من لواو للمنتجات الطازجة: ماندرين نوفا جنوب أفريقيا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 10.95 ريال.

عنب أبيض الهند أو مصر بسعر 3.95 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 6.75 ريال.

تفاح صغير رويال جالا جنوب أفريقيا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.90 ريال. جوز هند طرية فيتنام بسعر 7.50 ريال سعودي للحبة بدلاً من 9.75 ريال.

بطيخ سعودي بسعر 0.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 2.95 ريال.

شمام سعودي أخضر بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

شمام سعودي أصفر بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال. أقوى عروض اللحوم الحمراء والبيضاء: عرض لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

لحم كتف بقري باكستاني بسعر 28.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 33.90 ريال.

عرض خاص على أنثى خروف كامل لحم نعيمي وزنه يتراوح بين 18 و 20 كيلو جرام بسعر 659 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال. سمك هامور بسعر 27.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 36.95 ريال.

سمك الباراموندي بسعر 22.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

شرائح سمك الكنعد كبيرة بسعر 72.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 96.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر ماركت وكبون خصم إضافي - ثقفني

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