نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية اليوم على الابتوب والجوالات ابتداءا من 50% في المقال التالي
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، شركة اكسترا تعتبر من إحدى الشركات التي تختص ببيع العديد من الإلكترونيات التي تتواجد بشركة اكسترا السعر الصغير الذي يقوم العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عنه، كما أن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي لديها حوالي اثنان وأربعون فرعًا في المملكة العربية السعودية مع توافر عدد 2 فرع في عمان والبحرين، لذا فإن شركة اكسترا تعد من أكبر الشركات التي منحت أقوى العروض والخصومات.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من الشركات التي تختص في التجزئة بالأجهزة المنزلية والإلكترونية مع أجهزة الإتصالات، كما أن الشركة تعد من إحدى الشركات التي شُيدت في المملكة العربية السعودية بعام 2003 والتي تكون من خلال الشركة المتحدة المتخصصة في الإلكترونيات، وكذلك شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تختص بتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية على سبيل المثال، أنظمة الصوت والكاميرات وشاشات التلفزيون وأيضًا مستلزمات الوقاية الشخصية وغيرها من السلع.
تخفيضات اكسترا اليوم
- هاتف من النوع موتورولا جي 31 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الرمادي يكون بسعر 599 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سامسونج جالاكسي ام 53 سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 1619 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- صانعة الإسبرسو من النوع كلاس برو سعة 2.7 لتر 20 بار يكون بسعر 2199 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي ستريم 11 انتل سيليرون سعة 64 جيجابايت 4 جي رام حجم 11.6 بوصة باللون الأبيض يكن بسعر 1249 ريال سعودي.
- طابعة الكل في واحد من النوع اتش بي ديسك جيت الترا 4828 باللون الأبيض تكون بسعر 538 بدلًا من 589 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 7999 بدلًا من 16999 ريال سعودي.
- ماكينة إعداد القهوة بأنواعها اسبريسو كابتشينو لاتيه يكون بسعر 1199 ريال سعودي.
- اسوس جي 15 الخاص بالألعاب كور اي 7 سعة 16 جيجا 1 تيرا بايت باللون الأسود يكون بسعر 6799 ريال سعودي.
- جهاز تنقية الهواء من النوع دايسون 40 واط يغطي 74 قدم باللون الذهبي أو النيكل يكون بسعر 3099 ريال سعودي.
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