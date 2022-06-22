نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم على السلع الغذائية الطازجة والمجمدة تصل إلى 70% في المقال التالي
يتوافر في هايبر بنده بكافة فروعه المتواجدة في المملكة العربية السعودية الخصومات والعروض المذهلة والقوية التي تكون على المنتجات الغذائية التي يطلبها كل مواطن في السعودية منها، الدجاج بكل أنواعه مع اللحوم بأنواعها، حيث يتواجد خصومات على الجبن والألبان وتخفيضات رائعة ومذهلة على كل ما يتم تواجده في السوق، كما أن شركة بنده تعد من إحدى الشركات المتميزة التي تقوم بتقديم الخصومات القوية والكبيرة بشكل مستمر ليتناسب مع كافة المواطنين بالسعودية.
عروض بنده السعودية
شركة بنده استطاعت تقديم عدد وصل إلى أربعمائة منتج من السلع الخاصة بالعلامات التجارية التي تخص السوق لخدمة كافة الزبائن، حيث أن الشركة تعد من المتاجر الخاصة بالتجزئة التي يكون موثوق بها في الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية، كما يعمل في الشركة عدد عشرون ألف زبون تقريبًا بكل حرفة وإتقان حتى يتم تلبية كل احتياجات العميل من المنتجات، كما أنها تعتبر من ضمن الشركات التي تعمل بجدية ومهارة إلى أن يتم تمكين الزبائن والموظفين وكذلك المجتمعات من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق العمل بشكل مستمر وتقديم العروض والخصومات القوية.
عروض بنده السعودية
- تونا بوتان مقدار 185 جرام عدد اثنان قطعة يكون بسعر 13.50 بدلًا من 17.90 ريال سعودي.
- اثنان حبة من خل قصب السكر الطبيعي من النوع بنده مقدار 473 جرام يكون بسعر 3.95 بدلًا من 5 ريال سعودي.
- اللبنة من النوع بنده مقدار 700 جرام يكون سعرها 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 350 جرام من الجبن القشقوان نوعها بنده يكون سعرها 12.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية من النوع بنده يكون سعرها 24.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من الكاجو المملح من النوع بنده يكون بسعر 22.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- الحلاوة الطحينية السادة من النوع بنده مقدار 500 جرام يكون سعرها 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- 3 قطع من الزيتون الأخضر بغير النواة نوعها بنده مقدار 350 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من سائل غسيل للصحون من النوع بنده يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- 2 * 1 جالون من المبيض نوعه بنده يكون سعرها 19.95 بدلًا من 26.25 ريال سعودي.
- 2 لتر من منعم الأقمشة من النوع بنده يكون سعرها 13.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
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