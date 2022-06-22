نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصيف هايبر بنده خصومات على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى نهاية شهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الصيف هايبر بنده خصومات على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى نهاية شهر يونيو، يتوفر حوض سباحة للأطفال بست واي 152 في 46 بسعر 84 ريال بدلا من 132 ريال خصم 37%، يتوفر حوض سباحة مستطيل للأطفال بست واي بسعر 399 ريال بدلا من 649 ريال خصم 39%، يتوفر ستة نجاة للأعمال بين 4 و 8 سنوات 35 في 45 أشكال متعددة بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.

عروض الصيف المذهلة هايبر بنده

يتوفر إبريق مع حافظة ثلج سعة 2.5 لتر بسعر 10 ريال بدلا من 15 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو ترمس شاها سعة 1 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 56 ريال خصم 30%، يتوفر ترمس قهوة لوك اند لوك سعة 2.2 لتر بسعر 85 ريال بدلا من 129 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكنسة مع اكسسوارات للسيارة بلاك اند 12 ك بسعر 125 ريال بدلا من 207 ريال خصم 40%.

عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو

يتوفر مكنسة كهربائية تيفال بسعر 299 ريال بدلا من 489 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده محمصة خبز مولنيكس بسعر 169 ريال بدلا من 219 ريال خصم 23%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكواة يدوية تيفال بسعر 129 ريال بدلا من 199 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء مبرد هواء كليك أون سعة 20 لتر بسعر 359 ريال بدلا من 659 ريال خصم 46%.

خصومات نصف الثمن هايبر بنده

يتوفر موقد غاز كي اون 4 حجم 55 في 55 سم بسعر 799 ريال بدلا من 939 ريال خصم 15%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده عجانة مولنيكس سعة 4 لتر بسعر 499 ريال بدلا من 949 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية موقد غاز كي أون 5 شغلة حجم 60 في 90 سم بسعر 1299 ريال بدلا من 1529 ريال خصم 15%، تتوفر غلاية كهربائية ستانلس ستيل سينكور بسعر 89 ريال بدلا من 129 ريال خصم 31%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر مروحة بلاك اند ديكر 16 بوصة بسعر 199 ريال بدلا من 259 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكواة بخار مع مقود تيفال بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال خصم 16%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده مكنسة كهربائية جيباس بسعر 269 ريال بدلا من 349 ريال خصم 23%، يتوفر مطحنة قهوة سنكور بسعر 89 ريال بدلا من 111 ريال خصم 20%، تتوفر مروحة جيباس 12 بوصة بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 23%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A3 كور سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 5 و خلفية ثنائية 48 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال خصم 6%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A22 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام، بسعر 809 ريال بدلا من 899 ريال خصم 10% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.