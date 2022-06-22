انت الان تتابع خبر لسة الخير فينا – الطفلة رقية مريضة ضمور العضلات الشوكي تجمع 3 مليون جنيه في أقل من 24 ساعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر الكثير من الأشخاص والأطفال في شوارع كوم حمادة والإسكندرية أوراق ، مكتوب عليها “ادعم رقية” ويطالبون أصحاب المحلات بتعليق هذه الأوراق علي جدران محلاتهم لكي يساعدها الجميع عن طريق أرقام حسابات التبرعات بالبنوك المختلفة لعلاجها من ضمور العضلات الشوكي

لم يتخيل محمد رضا سليمان والد رقية والدتها أنهما سوف يتمكنا جمع 3 مليون جنيه خلال 24 ساعة ليصل ما تم جمعه 13 مليون جنيه.

من جانبها حثت نورهان عبدالحميد، والدة رقية محمد رضا سليمان جميع المواطنين ورجال علي التبرع لعلاج بنتها قائلةً “يارب الوقت وحياة حبيبك النبي، اتبرعوا لرقية من أقرب سوبر ماركت على كود فوري رقم 92181، وبطلب من رجال الأعمال والشركات تتبرع”.

وفي سياق متصل أضح والدها مريضة ضمور العضلات الشوكي أن أبنته تحتاج إلى حقنة زولجانزما» التي يبلغ سعرها 40 مليون جنيه، مضيفاً أمنية حياتي بنتي تمشي على رجليها، خصوصا إنها لازم تاخد الحقنة قبل متتم عامين.

وأكد والد أنه حصل على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب في البنك الأهلي المصري رقم 1469551446166300017 فرع كوم حمادة، وحساب بنك مصر رقم 2640333000059521 فرع كوم حمادة، وحساب البنك التجاري الدولي رقم 100052823476 فرع سموحة، وشركة فوري بكود 92181 وتحويل المبالغ على حساب رقم 2640332000001159 ببنك مصر فرع كوم حمادة.